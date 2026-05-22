Connect with us

National

എന്‍ സി ഇ ആര്‍ ടിയുടെ 'ജുഡീഷ്യറിയിലെ അഴിമതി' പാഠഭാഗം; മൂന്ന് അക്കാദമിക് വിദഗ്ധരെ കരിമ്പട്ടികയില്‍പ്പെടുത്തിയ നടപടി തിരുത്തി സുപ്രീം കോടതി

വിഷയത്തില്‍ ഫെബ്രുവരി 26ന് പുറപ്പെടുവിച്ച ഇടക്കാല ഉത്തരവിന്റെ എട്ടാം ഖണ്ഡികയിലും മാറ്റം വരുത്തി.

Published

May 22, 2026 4:56 pm |

Last Updated

May 22, 2026 4:57 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി | എന്‍ സി ഇ ആര്‍ ടിയുടെ ‘ജുഡീഷ്യറിയിലെ അഴിമതി’ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടക്കാല ഉത്തരവില്‍ മാറ്റം വരുത്തി സുപ്രീം കോടതി. വിവാദ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് അക്കാദമിക് വിദഗ്ധരെ കരിമ്പട്ടികയില്‍പ്പെടുത്തിയ നടപടി കോടതി തിരുത്തി. വിഷയത്തില്‍ ഫെബ്രുവരി 26ന് പുറപ്പെടുവിച്ച ഇടക്കാല ഉത്തരവിന്റെ എട്ടാം ഖണ്ഡികയിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവില്‍ സ്വാധീനിക്കപ്പെടരുതെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മല്യ ബഗ്ചി, ജസ്റ്റിസ് വിപുല്‍ പാഞ്ചൊലി എന്നിവരടങ്ങിയ ബഞ്ച് പറഞ്ഞു. മൂന്ന് അക്കാദമിക് വിദഗ്ധരെ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതില്‍ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് സ്വതന്ത്ര തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നും പരമോന്നത കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

എന്‍ സി ഇ ആര്‍ ടിയുടെ എട്ടാം ക്ലാസ് സാമൂഹിക ശാസ്ത്ര പാഠപുസ്തകത്തിലാണ് വിവാദമായ പാഠഭാഗമുള്ളത്. ജുഡീഷ്യറിയിലെ അഴിമതി പൊതുജനവിശ്വാസത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മുന്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബി ആര്‍ ഗവായ് പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. ഇത് പാഠപുസ്തകത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഇത് ഉചിതമല്ലെന്നായിരുന്നു സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാട്. സ്ഥാപനത്തെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്താന്‍ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് അന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്തും നിലപാടെടുത്തു. ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ പാഠഭാഗത്തില്‍ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് രംഗത്ത് വന്നു. തുടര്‍ന്ന് വിവാദ ഭാഗം നീക്കം ചെയ്യാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു.

Related Topics:

Latest

Educational News

പത്താംക്ലാസ്സുകാർക്ക് മറൈൻ ട്രേഡ് കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാം

National

ഡല്‍ഹി കലാപക്കേസ്: ഉമര്‍ ഖാലിദിനും ഷര്‍ജീല്‍ ഇമാമിനും ജാമ്യം നിഷേധിച്ച മുന്‍ ഉത്തരവ് പുനപ്പരിശോധിക്കാന്‍ സുപ്രീം കോടതി

Educational News

സിറാജ് "എജ്യൂവേ' നാളെ മലപ്പുറത്ത്

Education Notification

സിവിൽ സർവീസ്: വിജയവഴികളും സ്മാർട്ട് തന്ത്രങ്ങളും

National

എന്‍ സി ഇ ആര്‍ ടിയുടെ 'ജുഡീഷ്യറിയിലെ അഴിമതി' പാഠഭാഗം; മൂന്ന് അക്കാദമിക് വിദഗ്ധരെ കരിമ്പട്ടികയില്‍പ്പെടുത്തിയ നടപടി തിരുത്തി സുപ്രീം കോടതി

Kerala

എബോള വൈറസ്: കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ മുന്‍കരുതല്‍ നടപടികള്‍ കര്‍ശനമാക്കി

Kerala

മൂഴിയാറില്‍ കാട്ടാന ആക്രമണം; കെ എസ് ഇ ബി ഉദ്യോഗസ്ഥന് പരുക്കേറ്റു