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ഹോർമുസ് അടയുമ്പോൾ ലാഭം കൊയ്യുന്നത് ആരൊക്കെ?; ആഗോള എണ്ണ വിപണിയിലെ പുതിയ അധികാര മാറ്റങ്ങൾ
ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ള വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനത്തുള്ള അമേരിക്ക, റഷ്യ, കാനഡ, ബ്രസീൽ, നോർവേ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിച്ച് ആഗോള വിപണിയിലെ വിടവ് നികത്തുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് മാസമായി തുടരുന്ന അമേരിക്ക-ഇറാൻ സംഘർഷത്തിൽ സമാധാന ചർച്ചകൾ വഴിമുട്ടിയതോടെയാണ് കടലിടുക്കിൽ ആക്രമണങ്ങൾ ശക്തമായത്. ഐ.ഇ.എയുടെ ‘വേൾഡ് എനർജി ഔട്ട്ലുക്ക് 2026’ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം പ്രതിദിനം 2 കോടി ബാരൽ എണ്ണ കടന്നുപോയിരുന്ന ഹോർമുസ് വഴിയുള്ള ചരക്കുനീക്കം 2030-ഓടെ 85 ലക്ഷം ബാരലായി ചുരുങ്ങുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതിയുടെ 50 ശതമാനവും പാചകവാതക (LPG) ഇറക്കുമതിയുടെ 90 ശതമാനവും ഹോർമുസിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് എണ്ണവില വർദ്ധനവ് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി. ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ള യൂറിയ വരവ് തടസ്സപ്പെട്ടത് കാർഷിക മേഖലയിലും ഭക്ഷ്യവിലക്കയറ്റത്തിനും ഭീഷണിയാകുന്നുണ്ട്. പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും റഷ്യയിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ഇന്ധനം വാങ്ങുകയാണ് ഇന്ത്യ.
ഖത്തറിൽ നിന്നും യു.എ.ഇയിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രകൃതിവാതക (LNG) വിതരണം നിലച്ചതോടെ യൂറോപ്പിലെ വാതക ശേഖരം 2013-ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലെത്തി. ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ള വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനത്തുള്ള അമേരിക്ക, റഷ്യ, കാനഡ, ബ്രസീൽ, നോർവേ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിച്ച് ആഗോള വിപണിയിലെ വിടവ് നികത്തുകയാണ്.
അമേരിക്ക തങ്ങളുടെ പ്രതിദിന ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഉൽപ്പാദനം ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കായ 14.3 ദശലക്ഷം ബാരലിലേക്ക് ഉയർത്തി. ഖത്തറിന് പകരമായി യൂറോപ്പിലേക്കും ഏഷ്യയിലേക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൽ.എൻ.ജി എത്തിക്കുന്നതും അമേരിക്കൻ കമ്പനികളാണ്. പാശ്ചാത്യ ഉപരോധങ്ങൾക്കിടയിലും റഷ്യ ഉൽപ്പാദനം 8.73 ദശലക്ഷം ബാരലാക്കി ഉയർത്തിയപ്പോൾ, ഇന്ത്യയും ചൈനയും റഷ്യൻ എണ്ണയെ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് റഷ്യൻ ഖജനാവിലേക്ക് വൻ വരുമാനമാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്.
കാനഡയുടെ ‘ട്രാൻസ് മൗണ്ടൻ പൈപ്പ്ലൈൻ’ വഴി പസഫിക് തീരത്തിലൂടെ ഏഷ്യയിലേക്കും (പ്രതിദിന ഉൽപ്പാദനം ~5.0 ദശലക്ഷം ബാരൽ), ബ്രസീലിന്റെ ആഴക്കടൽ എണ്ണപ്പാടങ്ങളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമായ അറ്റ്ലാന്റിക് പാതയിലൂടെ ചൈനയിലേക്കും യൂറോപ്പിലേക്കും (~3.8 ദശലക്ഷം ബാരൽ) കയറ്റുമതി കുത്തനെ കൂടി. ഗൾഫ് വാതകം നിലച്ചതോടെ കടൽത്തീര പൈപ്പ്ലൈനുകൾ വഴി യൂറോപ്പിലേക്ക് തടസ്സമില്ലാതെ എണ്ണയും വാതകവും എത്തിച്ച് (~1.8–2.0 ദശലക്ഷം ബാരൽ) നോർവേയും വൻ സാമ്പത്തിക നേട്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.
സംഘർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ബാരലിന് 114 ഡോളറിന് മുകളിലേക്ക് കുതിച്ചുയർന്ന അന്താരാഷ്ട്ര എണ്ണവില, ഗൾഫിന് പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദന വർദ്ധനവിനെത്തുടർന്ന് നിലവിൽ അല്പം നിയന്ത്രണവിധേയമായിട്ടുണ്ട്. ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ബാരലിന് ഏകദേശം 92 ഡോളർ നിരക്കിലും, അമേരിക്കൻ ഡബ്ല്യു.ടി.ഐ 84 ഡോളർ നിരക്കിലും, റഷ്യൻ യുറൽസ് 74 – 80 ഡോളർ നിരക്കിലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഹോർമുസിലെ സുരക്ഷാ ഭീഷണി തുടരുമ്പോഴും, ഇതര രാജ്യങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദന വർദ്ധനവ് കാരണം ആഗോള എണ്ണ വിപണി ക്ഷാമത്തിൽ നിന്ന് മിച്ചത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്നാണ് ഐ.ഇ.എ വിലയിരുത്തുന്നത്.
Content Highlights: Renewed ship attacks in the Strait of Hormuz have sparked a severe global energy crisis, heavily impacting India and Gulf economies. According to the IEA, non-Gulf producers like the US, Russia, Canada, Brazil, and Norway are surging output to fill the supply gap. This production boom is gradually stabilizing global crude prices despite ongoing Middle East tensions.