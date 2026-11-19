Kerala
അരിയില് ഷുക്കൂര് വധം; സി പി എം നേതാക്കളെ വെറുതെ വിട്ട പശ്ചാത്തലത്തില് വെറുതെയിരിക്കില്ലെന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി
സാക്ഷികള് എത്താതിരുന്നതാണ് കോടതിയില് തിരിച്ചടിയായതെന്നും സാക്ഷികള്ക്ക് ഭീഷണിയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
തിരുവനന്തപുരം | അരിയില് ഷുക്കൂര് വധക്കേസില് സി പി എം നേതാക്കളെ വെറുതെ വിട്ട പശ്ചാത്തലത്തില് തങ്ങള് വെറുതെയിരിക്കാന് പോകുന്നില്ലെന്നും നിയമത്തിന്റെ സാധ്യമായ എല്ലാ വഴികളും തേടുമെന്നും മന്ത്രി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി. കൊലയ്ക്ക് പിന്നില് ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നത് വ്യക്തമാണ്. സാക്ഷികള് എത്താതിരുന്നതാണ് കോടതിയില് തിരിച്ചടിയായതെന്നും സാക്ഷികള്ക്ക് ഭീഷണിയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഷുക്കൂര് എന്ന ബാലനെ മൃഗീയമായും പൈശാചികമായുമാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് എല്ലാവര്ക്കും അറിയാമെന്ന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു. ആ കൊലപാതകം യാദൃശ്ചികമായി സംഭവിച്ചതല്ല. വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോയി ആസൂത്രിതമായി വധിക്കുകയായിരുന്നു. സാക്ഷികള് ഭയന്ന് കോടതിയില് വരാതിരുന്നതാണ് കേസില് തിരിച്ചടിയായത്. പല സാക്ഷികളും മുറ്റത്ത് വരെ വന്നിട്ട് മടങ്ങിയത് പല മാധ്യമങ്ങളും വാര്ത്തയാക്കിയിരുന്നു. സാക്ഷികള്ക്ക് ഭീഷണിയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം എല്ലാവര്ക്കുമറിയാം എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
കൊച്ചി സിബിഐ പ്രത്യേക കോടതിയാണ് സി പി എം നേതാക്കളായ പി ജയരാജന്, ടി വി രാജേഷ്, എം വി ഗോവിന്ദന്റെ മകന് ശ്യാംജിത്, ഉമേശന്, ഗണേശന്, പ്രകാശന്, അജയന്, രാജീവന് എന്നിവരേയും വെറുതെ വിട്ടു. ഒന്നാം പ്രതി സുമേഷ്, മൂന്നാം പ്രതിയായ അനൂപ്,ഏഴാംപ്രതി പവിത്രന്, ഒമ്പതാം പ്രതി മനോഹരന്, പത്താം പ്രതി ദിനേശന് എന്നിവര് കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി. പതിനെട്ട് പേരെയാണ് കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയത്. ഒന്നാംപ്രതി സുമേഷ് ഉള്പ്പെടെ പതിമൂന്ന് പ്രതികള്ക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റങ്ങള് നിലനില്ക്കുമെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. വിധിയ്ക്കെതിരെ അപ്പീല് നല്കുമെന്ന് മുസ്ലിംലീഗ് നേതൃത്വവും ഷുക്കൂറിന്റെ ബന്ധുക്കളും പ്രതികരിച്ചു.
Content Highlights: Minister PK Kunhalikutty vowed to pursue all legal avenues after the Kochi CBI court acquitted CPM leaders P Jayarajan and TV Rajesh in the Ariyil Shukoor murder case. He stated witness intimidation prevented key testimonies. Muslim League and Shukoor’s family confirmed they will appeal the verdict.