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ഇറാഖും ജോർദാനും ടെലിഗ്രാം നിരോധിച്ചു; ഗൾഫ് മേഖലയിലും ഇന്ത്യയിലും ആപ്പുകൾക്ക് കർശന നിയന്ത്രണം
ലോകത്താകെ ടെലിഗ്രാമിന് സമ്പൂർണ്ണ നിരോധനമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം പത്തായി.
ന്യൂഡൽഹി /മനാമ / ബാഗ്ദാദ്|ദേശീയ സുരക്ഷയും സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും മുൻനിർത്തി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സർക്കാരുകൾ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് മേൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും ഒടുവിലായി 2026 നവംബർ 16-ന് ഇറാഖും ജോർദാനും ജനപ്രിയ മെസ്സേജിംഗ് ആപ്പായ ടെലിഗ്രാമിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി. ഇതോടെ ലോകത്താകെ ടെലിഗ്രാമിന് സമ്പൂർണ്ണ നിരോധനമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം പത്തായി.
തെക്കൻ ജോർദാനിലെ കറക് പ്രവിശ്യയിലുണ്ടായ പള്ളി ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ തീവ്രവാദ പ്രചാരണവും ബ്ലാക്ക്മെയിലിംഗും തടയാനാണ് ജോർദാൻ നടപടിയെടുത്തത്. അതേസമയം, നിയമവിരുദ്ധ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിൽ ടെലിഗ്രാം പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും സായുധ ഗ്രൂപ്പുകൾ വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആരോപിച്ചാണ് ഇറാഖ് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ഇറാഖ് കമ്പനിക്ക് 30 ദിവസത്തെ സാവകാശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
നേരത്തെ ചൈന, ഇറാൻ, റഷ്യ, ക്യൂബ, സൊമാലിയ, വിയറ്റ്നാം, നേപ്പാൾ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും ടെലിഗ്രാം പൂർണ്ണമായി നിരോധിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ, ബ്രസീൽ, പാകിസ്ഥാൻ, തായ്ലൻഡ് തുടങ്ങിയ 30-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ താൽക്കാലിക നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്വകാര്യതയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ആപ്പായതിനാൽ കുറ്റവാളികളും തീവ്രവാദ സംഘടനകളും ഇത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് മിക്ക രാജ്യങ്ങളും ഉയർത്തുന്ന പ്രധാന ആശങ്ക.
ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിൽ (GCC) രാജ്യങ്ങളിൽ നിലവിൽ ടെലിഗ്രാമിന് സമ്പൂർണ്ണ നിരോധനമില്ലെങ്കിലും പ്രാദേശിക ടെലികോം നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. ടെലിഗ്രാമിന്റെ ആഗോള ആസ്ഥാനം പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുഎഇക്ക് പുറമെ ഒമാൻ, ഖത്തർ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാൻ തടസ്സമില്ലെങ്കിലും വോയ്സ്, വീഡിയോ കോളുകൾക്ക് വിലക്കുണ്ട്. സഊദി അറേബ്യ, കുവൈറ്റ്, ബഹ്റൈൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ ടെലിഗ്രാം കോളിംഗ് അടക്കമുള്ള സേവനങ്ങൾ സാധാരണ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇന്ത്യയിലും സമാനമായ രീതിയിൽ ടെലിഗ്രാമിനും മറ്റ് നിരവധി ആപ്പുകൾക്കും സർക്കാർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയായ നീറ്റ് -യു.ജി പുനഃപരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച തടയുന്നതിനായി 2026 ജൂൺ 16 മുതൽ ജൂൺ 22 വരെ ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ ടെലിഗ്രാമിന് താൽക്കാലിക നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് നിരോധനം നീക്കിയെങ്കിലും ജൂൺ 30 വരെ ആപ്പിലെ ‘മെസ്സേജ് എഡിറ്റിംഗ്’ ഫീച്ചർ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കി വെക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.
ടെലിഗ്രാമിന് പുറമെ ദേശീയ സുരക്ഷ, ഡാറ്റാ സ്വകാര്യത, സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾ എന്നിവ മുൻനിർത്തി ആയിരക്കണക്കിന് ആപ്പുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2020 മുതൽ 2026 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ടിക് ടോക്ക്, പബ്ജി, ഷെയർഇറ്റ്, ക്യാംസ്കാനർ തുടങ്ങി 650-ലധികം വിദേശ ആപ്പുകൾക്ക് കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രാലയം നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി. ഇതിനുപുറമെ, സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾ തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 2026 പകുതി വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം 3,718 വ്യാജ ലോൺ, ബെറ്റിംഗ് ആപ്പുകളും സർക്കാർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു. കൂടാതെ, അശ്ലീല ഉള്ളടക്കം പ്രചരിപ്പിച്ച ഉള്ളു, ആൾട്ട് ബാലാജി തുടങ്ങിയ അമ്പതോളം ഒടിടി ആപ്പുകളും, ആശയവിനിമയത്തിന് ഉപയോഗിച്ച 14 എൻക്രിപ്റ്റഡ് മെസ്സേജിംഗ് ആപ്പുകളും ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
Content Highlights: Iraq and Jordan banned Telegram over security and content concerns, bringing full bans to ten countries. The move reflects widening global app restrictions, including past curbs in India and GCC telecom limits.