Connect with us

Malappuram

സിറാജ് ക്യാന്പയിന്‍: അരീക്കോട് സോണില്‍ ഊര്‍ജിതം

കേരള മുസ്‍ലിം ജമാഅത്ത് ജില്ലാ ഉപാധ്യക്ഷൻ വടശ്ശേരി ഹസൻ മുസ്‍ലിയാർ വരിചേർന്ന് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.

Published

Sep 30, 2025 2:16 pm |

Last Updated

Sep 30, 2025 2:16 pm

അരീക്കോട് | സിറാജ് പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അരീക്കോട് സോണിൽ തുടക്കം കുറിച്ചു. കേരള മുസ്‍ലിം ജമാഅത്ത് ജില്ലാ ഉപാധ്യക്ഷൻ വടശ്ശേരി ഹസൻ മുസ്‍ലിയാർ വരിചേർന്ന് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.

കാവനൂർ പന്ത്രണ്ടിൽ നടന്ന എസ് വൈ എസ് സ്നേഹലോകം ക്യാമ്പിൽ സോൺ എസ് പി സി സജ്ജീകരിച്ച പ്രചാരണ കൗണ്ടറിൽ ഐ പി എഫ് സംസ്ഥാന ലോയേഴ്സ് ഫോറം ചെയർമാൻ അഡ്വ. മമ്മോക്കർ, കേരള മൈനോറിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ഫിനാൻസ് കോർപറേഷൻ ഡയറക്ടർ കെ ടി അബ്ദുര്‍റഹ്്മാൻ, മുസ്‍ലിം ജമാഅത്ത് സംസ്ഥാന കൗൺസിലർ കെ കെ അബൂബക്കർ ഫൈസി, സമസ്ത മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് കെ സി അബൂബക്കർ ഫൈസി, എസ് ജെ എം മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് ജില്ലാ ട്രഷറർ പി കെ അലവിക്കുട്ടി ഹാജി, കേരള മുസ്‍ലിം ജമാഅത്ത് സോൺ പ്രസിഡന്റ് എ പി അബൂബക്കർ സഖാഫി, സെക്രട്ടറി എം അബ്ദുൽഅസീസ്, എസ് വൈ എസ് മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി സുൽഫീക്കർ, എസ് എം എ സോൺ പ്രസിഡന്റ് സി പി ബീരാൻ മുസ്‍ലിയാർ, സെക്രട്ടറി പി മുഹമ്മദ് മുസ്‍ലിയാർ, എസ് വൈ എസ് സോൺ പ്രസിഡന്റ് അശ്റഫ് സഖാഫി വാക്കാലൂർ, സെക്രട്ടറി പി ഹൈദറലി, ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി എം മുഹമ്മദ് ശരീഫ് വരിക്കാരായി ചേർന്നു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

ക്വറ്റയിൽ കാർ ബോംബ് സ്ഫോടനം; എട്ട് മരണം; 19-ലേറെ പേർക്ക് പരിക്ക്

National

കരൂര്‍ ദുരന്തം രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കാനില്ല: കോണ്‍ഗ്രസ്സ്

Kerala

ജയില്‍ചാട്ടം അതീവ ഗുരുതര സംഭവം, ആവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കാന്‍ കര്‍ശന നടപടി; മുഖ്യമന്ത്രി നിയമ സഭയില്‍

Ongoing News

ഉള്ളൂരില്‍ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ പ്രതിമ തോട്ടില്‍; നാട്ടുകാര്‍ പരാതി നല്‍കി

Kerala

ശബരിമല വിഷയത്തിൽ എൻഎസ്എസിന് വ്യക്തമായ നിലപാടുണ്ട്; തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ

International

മ്യാന്മറില്‍ അതിശക്തമായ ഭൂചലനം: 4.7 തീവ്ര രേഖപ്പെടുത്തി

International

ഇന്തോനേഷ്യയിൽ സ്കൂൾ കെട്ടിടം തകർന്നുവീണു അപകടം; ഒരാൾ മരിച്ചു