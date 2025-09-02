Kerala
ഷാജന് സ്കറിയയെ ആക്രമിച്ച കേസ്; പ്രതികള്ക്ക് ജാമ്യം
വിവാഹ ചടങ്ങില് പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങവെ തൊടുപുഴയില് വച്ചായിരുന്നു ഷാജന് സ്കറിയ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്
ഇടുക്കി | മറുനാടന് മലയാളി എഡിറ്റര് ഷാജന് സ്കറിയയെ അക്രമിച്ച കേസില് അറസ്റ്റിലായ നാലു പ്രതികള്ക്കും കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. മാത്യൂസ് കൊല്ലപ്പള്ളി, ടോണി,ഷിയാസ, അക്ബര് എന്നിവര്ക്കാണ് തൊടുപുഴ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ജാമ്യം നല്കിയത്.
ശനിയാഴ്ച്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ വിവാഹ ചടങ്ങില് പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങവെ തൊടുപുഴയില് വച്ചായിരുന്നു ഷാജന് സ്കറിയ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. ഷാജന് സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തില് മറ്റൊരു വാഹനം ഇടിച്ച് നിര്ത്തിച്ച ശേഷമാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. അക്രമികളെ കണ്ടാല് അറിയാമെന്നും ഇവര് സിപിഎം പ്രവര്ത്തകരാണെന്നും ഷാജന് സ്കറിയ മൊഴി നല്കിയിരുന്നു. ഷാജന് സ്കറിയയെ സംഘം ചേര്ന്ന് മര്ദിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു
