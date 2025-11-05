National
പോണ്ടിച്ചേരി സര്വ്വകലാശാല ഒന്നാം ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പില് എസ് എഫ് ഐ വിജയം
സര്വ്വകലാശാലക്ക് കീഴിലെ മുഴുവന് ക്യാമ്പസുകളിലും എസ് എഫ് ഐ യൂണിയന് പിടിച്ചെടുത്തു
പുതുച്ചേരി | പോണ്ടിച്ചേരി സര്വ്വകലാശാല ഒന്നാം ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പില് എസ് എഫ് ഐ നേട്ടം കൈവരിച്ചു. സര്വ്വകലാശാലക്ക് കീഴിലെ മുഴുവന് ക്യാമ്പസുകളിലും എസ് എഫ് ഐ യൂണിയന് പിടിച്ചെടുത്തു.
കാരക്കാല് ക്യാമ്പസ് പോണ്ടിച്ചേരി കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളേജ്, മാഹി ക്യാമ്പസ്, ആന്ഡമാന് പോര്ട്ട് ബ്ലയര് ക്യാമ്പസ് ഉള്പ്പടെ യൂണിയന് എസ് എഫ് ഐക്കാണ്. ഭൂരിഭാഗം ഐ സി സി സീറ്റിലും എസ് എഫ് ഐ വിജയിച്ചു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
വര്ക്കലയില് ട്രെയിനിലെ അതിക്രമം; പ്രതി സുരേഷ് കുമാറിന്റെ തിരിച്ചറിയല് പരേഡ് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് ജയിലില് നടക്കും
Kerala
ബിഷപ്പിന്റെ കാര് അടിച്ചുതകര്ത്ത സംഭവം: പ്രതികള് പിടിയില്
National
പോണ്ടിച്ചേരി സര്വ്വകലാശാല ഒന്നാം ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പില് എസ് എഫ് ഐ വിജയം
Kerala
മൂന്നാറില് മുംബൈ സ്വദേശിനിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ സംഭവം; മൂന്ന് ടാക്സി ഡ്രൈവര്മാര്ക്ക് സസ്പെന്ഷന്
Kerala
എസ് ഐ ആര്: കേരളം സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക്; തീരുമാനമെടുത്ത് സര്വകക്ഷി യോഗം
Kerala
അപമാനിച്ചെന്ന് കരുതുന്നില്ല; മന്ത്രി സജി ചെറിയാനെതിരായ ആരോപണത്തില് നിന്ന് പിന്വാങ്ങി വേടന്
Kuwait