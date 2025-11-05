Connect with us

പോണ്ടിച്ചേരി സര്‍വ്വകലാശാല ഒന്നാം ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എസ് എഫ് ഐ വിജയം

സര്‍വ്വകലാശാലക്ക് കീഴിലെ മുഴുവന്‍ ക്യാമ്പസുകളിലും എസ് എഫ് ഐ യൂണിയന്‍ പിടിച്ചെടുത്തു

Nov 05, 2025 8:43 pm |

Nov 05, 2025 8:45 pm

പുതുച്ചേരി | പോണ്ടിച്ചേരി സര്‍വ്വകലാശാല ഒന്നാം ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എസ് എഫ് ഐ നേട്ടം കൈവരിച്ചു. സര്‍വ്വകലാശാലക്ക് കീഴിലെ മുഴുവന്‍ ക്യാമ്പസുകളിലും എസ് എഫ് ഐ യൂണിയന്‍ പിടിച്ചെടുത്തു.

കാരക്കാല്‍ ക്യാമ്പസ് പോണ്ടിച്ചേരി കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളേജ്, മാഹി ക്യാമ്പസ്, ആന്‍ഡമാന്‍ പോര്‍ട്ട് ബ്ലയര്‍ ക്യാമ്പസ് ഉള്‍പ്പടെ യൂണിയന്‍ എസ് എഫ് ഐക്കാണ്. ഭൂരിഭാഗം ഐ സി സി സീറ്റിലും എസ് എഫ് ഐ വിജയിച്ചു.

 

