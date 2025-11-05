Connect with us

Kerala

ബിഷപ്പിന്റെ കാര്‍ അടിച്ചുതകര്‍ത്ത സംഭവം: പ്രതികള്‍ പിടിയില്‍

ഇടുക്കി കഞ്ഞിക്കുഴി സ്വദേശി അന്‍വര്‍ നജീബ് (23), വണ്ണപ്പുറം സ്വദേശി ബാസിം നിസാര്‍ (22) എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.

Published

Nov 05, 2025 8:48 pm |

Last Updated

Nov 05, 2025 8:48 pm

കൊച്ചി | മൂവാറ്റുപുഴയില്‍ ബിഷപ്പ് സഞ്ചരിച്ച കാറിനെതിരെ ആക്രമണം നടത്തിയ സംഭവത്തില്‍ പ്രതികള്‍ പിടിയില്‍. ഇടുക്കി കഞ്ഞിക്കുഴി സ്വദേശി അന്‍വര്‍ നജീബ് (23), വണ്ണപ്പുറം സ്വദേശി ബാസിം നിസാര്‍ (22) എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.

ഷംഷാബാദ് ബിഷപ്പ് ജോസഫ് കൊല്ലംപറമ്പിലിന്റെ കാറിന് നേരെയാണ് ഇന്നലെ ആക്രമണം നടന്നത്. വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്ന് വരികയായിരുന്ന ബിഷപ്പിന്റെ കാര്‍ പെരുമ്പാവൂരില്‍വെച്ച് ലോറിയില്‍ ഇടിച്ചിരുന്നു. പിന്തുടര്‍ന്നെത്തിയ ലോറി ഡ്രൈവറും ജീവനക്കാരനും മൂവാറ്റുപുഴ വെള്ളൂര്‍ക്കുന്നത്ത് വെച്ച് കാര്‍ തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തി കാറിന്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റും പിറകിലെ ലൈറ്റും അടിച്ചുതകര്‍ക്കുകയായിരുന്നു.

വെളളൂര്‍കുന്നം സിഗ്‌നല്‍ ജംഗ്ഷനില്‍വെച്ചായിരുന്നു ബിഷപ്പിന്റെ കാറിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. തുടര്‍ന്ന് പാലായിലേക്കുളള യാത്രാമധ്യേയായിരുന്നു സംഭവം. ബിഷപ്പ് പരാതി നല്‍കിയിട്ടില്ല.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

വര്‍ക്കലയില്‍ ട്രെയിനിലെ അതിക്രമം; പ്രതി സുരേഷ് കുമാറിന്റെ തിരിച്ചറിയല്‍ പരേഡ് മജിസ്‌ട്രേറ്റിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ ജയിലില്‍ നടക്കും

Kerala

ബിഷപ്പിന്റെ കാര്‍ അടിച്ചുതകര്‍ത്ത സംഭവം: പ്രതികള്‍ പിടിയില്‍

National

പോണ്ടിച്ചേരി സര്‍വ്വകലാശാല ഒന്നാം ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എസ് എഫ് ഐ വിജയം

Kerala

മൂന്നാറില്‍ മുംബൈ സ്വദേശിനിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ സംഭവം; മൂന്ന് ടാക്‌സി ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ക്ക് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍

Kerala

എസ് ഐ ആര്‍: കേരളം സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക്; തീരുമാനമെടുത്ത് സര്‍വകക്ഷി യോഗം

Kerala

അപമാനിച്ചെന്ന് കരുതുന്നില്ല; മന്ത്രി സജി ചെറിയാനെതിരായ ആരോപണത്തില്‍ നിന്ന് പിന്‍വാങ്ങി വേടന്‍

Kuwait

കുവൈത്ത് കടല്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ വന്‍ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട; 10,000 ഗുളികകളുള്‍പ്പെടെ പിടിച്ചെടുത്തു