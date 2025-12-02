Connect with us

Kerala

ലൈംഗിക പീഡനക്കേസ്: അടച്ചിട്ട മുറിയില്‍ വാദം കേള്‍ക്കണം; ആവശ്യവുമായി രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കോടതിയില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കി.

Published

Dec 02, 2025 2:06 pm |

Last Updated

Dec 02, 2025 2:06 pm

പാലക്കാട്| ലൈംഗിക പീഡനക്കേസില്‍ അടച്ചിട്ട മുറിയില്‍ വാദം കേള്‍ക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ എംഎല്‍എ. ഇതു സംബന്ധിച്ച് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കോടതിയില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കി. ഡിജിറ്റല്‍ തെളിവുകള്‍ അടക്കം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഈ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുപോകാന്‍ പാടില്ലെന്നും രാഹുലിന്റെ അപേക്ഷയില്‍ പറയുന്നു. രാഹുലിന്റെ അപേക്ഷ കോടതി നാളെ പരിഗണിക്കും.

അതേസമയം, അന്വേഷണ സംഘം രാഹുലിന്റെ പാലക്കാട്ടെ ഫ്‌ലാറ്റിലെ കെയര്‍ടേക്കറുടെ മൊഴി കെയര്‍ടേക്കറുടെ ഫ്‌ലാറ്റില്‍ എത്തി രേഖപ്പെടുത്തി. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ കെയര്‍ടേക്കറെ സ്വാധീനിച്ച് രാഹുലും സംഘവും നശിപ്പിച്ചെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് അന്വേഷണസംഘം. സിസിടിവി സംവിധാനത്തില്‍ ഒരു ഇടപെടലും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് കെയര്‍ടേക്കറുടെ മൊഴി.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ലൈംഗിക പീഡനക്കേസ്: അടച്ചിട്ട മുറിയില്‍ വാദം കേള്‍ക്കണം; ആവശ്യവുമായി രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍

Educational News

ഭാരത് ഡൈനാമിക്സിൽ അപ്രന്റിസ്ഷിപ്പ്

Educational News

കോട്ടയം ഐ ഐ ഐ ടി; 13 ഒഴിവുകൾ

Educational News

കെമിസ്റ്റാകാം

Kerala

കെഎസ്ആര്‍ടിസി ഡ്രൈവര്‍ യദുവിനെ തടഞ്ഞ കേസ്; മേയര്‍ ആര്യ രാജേന്ദ്രനെയും സച്ചിന്‍ ദേവ് എംഎല്‍എയേയും കുറ്റപത്രത്തില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കി

Kerala

പണം വാങ്ങി കാപ്പാ കേസ് പ്രതിക്ക് ഉള്‍പ്പെടെ വിവരം ചോര്‍ത്തി നല്‍കി; തിരുവല്ല എഎസ്‌ഐക്ക് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍

National

'സഞ്ചാർ സാഥി' ആപ്പ് പുതിയ പെഗാസസോ?; സ്വകാര്യതക്ക് ഭീഷണിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷം; വിവാദം