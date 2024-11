ആത്മാഭിമാനം പരമപ്രധാനമാണ്; പാലക്കാട് പ്രചരണത്തിന് എത്തില്ലെന്ന് സന്ദീപ് വാര്യര്‍

പാലക്കാട്: ബിജെപി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ സമൂഹമാധ്യമത്തില്‍ തുറന്ന കത്തുമായി സന്ദീപ് വാര്യര്‍. പാലക്കാട് പ്രചരണത്തിന് പോകില്ല.അപമാനം നേരിട്ട സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും എത്താന്‍ ആത്മാഭിമാനം അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പില്‍ സന്ദീപ് പറയുന്നു.

മാനസികമായി കടുത്ത സമ്മര്‍ദ്ദത്തില്‍ ആണ്.മനുഷ്യന്റെ ആത്മാഭിമാനം പരമപ്രധാനമാണ്.ഒരു പരിപാടിയില്‍ മാത്രം സംഭവിച്ച അപമാനം അല്ല തനിക്കുള്ളത്.നിരവധി സംഭവങ്ങളുടെ തുടര്‍ച്ചയാണ്

തന്റെ അമ്മ മരിച്ചപ്പോള്‍ സി കൃഷ്ണകുമാര്‍ വീട്ടില്‍ വന്നില്ല എന്നതിന് പുറമെ ഫോണില്‍ പോലും ഒന്നു വിളിച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ചില്ലെന്നും സന്ദീപ് വാര്യര്‍ കുറിപ്പില്‍ തുടര്‍ന്ന് പറയുന്നു

ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിന്റെ പൂര്‍ണ രൂപം:

ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച് മൂന്ന് യുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത ഗോവിന്ദ വാര്യരുടെയും ചെത്തല്ലൂർ സ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപികയായിരുന്ന രുഗ്മിണി ടീച്ചറുടെയും മകന് ആത്മാഭിമാനം പണയം വയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. Sorry to say that.