Connect with us

Story

രക്ഷ തേടി

അവൾ ഒരു ബസിൽ കയറിപ്പോകുന്നത് കവലയിൽ കണ്ട പലരുമുണ്ടത്രെ

Published

Aug 15, 2025 8:14 pm |

Last Updated

Aug 15, 2025 8:14 pm

വീടിന്റെ പടികടന്നു വരുന്ന മകളെ നോക്കി അയാൾ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു: “ദേ അവൾ വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട്.’

കോലായിലെ ചാരുകസേരയിലിരുന്ന് പത്രം വായിക്കുന്ന അച്ഛനെ ഇടങ്കണ്ണ് കൊണ്ട് നോക്കി അവൾ അകത്തു കയറി. ദോശ മറിച്ചിടുന്ന തവിയും പിടിച്ച് മുഖം വീർപ്പിച്ച് വരുന്ന അമ്മയോട് അവൾ പറഞ്ഞു, “ഞാനിനി അങ്ങോട്ട് പോണില്ല!’

“എന്ത്യേ പ്പം ണ്ടായേ …?!’

“കള്ളു കുടിച്ച് വന്നാൽ എന്നും തല്ലാ..!’
ചങ്കിൽ തറച്ച കണ്ണീർ വീഴുങ്ങി അവൾ പറഞ്ഞു.

“സാരല്യ, പലതും നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങൾ കണ്ണടയ്ക്കണം. അച്ഛനെ അറിയാലോ ?
രണ്ടു അറ്റാക്ക് കഴിഞ്ഞതാ… അച്ഛന്റെ പി എഫ് കൊണ്ടാ നിന്നെ അയച്ചത്.’
അമ്മ നിർത്താതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു.

“വാ….. വല്ലതും കഴിക്കാം.’
അമ്മയുണ്ടാക്കിയ ദോശയും ചട്ണിയും ആർത്തിയോടെ കഴിച്ച് അവൾ ഒന്നു കിടന്നു.
ഉച്ചക്ക് ശേഷം അവൾ ഒറ്റക്കാണ് മടങ്ങിപ്പോയത്.

അച്ഛൻ സ്കൂട്ടറിൽ കൊണ്ടുവിടാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, വേണ്ടെന്ന് അവളാണ് പറഞ്ഞത്.
അവൾ പടികടന്നകന്നപ്പോൾ അവർ ദീർഘശ്വാസം വിട്ടു.

അശ്വതി എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ച് രാത്രിയാണ് രമേശിന്റെ ഫോൺ വന്നത്.
അവൾ ഒരു ബസിൽ കയറിപ്പോകുന്നത് കവലയിൽ കണ്ട പലരുമുണ്ടത്രെ!

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

നാഗാലന്‍ഡ് ഗവര്‍ണര്‍ എല്‍ ഗണേശന്‍ അന്തരിച്ചു

Kerala

രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡത കാത്തുസൂക്ഷിക്കാന്‍ ഒന്നിക്കണം: ഇന്ത്യന്‍ ഗ്രാന്‍ഡ് മുഫ്തി

Kerala

രാജ്ഭവനിലെ അറ്റ് ഹോം പരിപാടി ബഹിഷ്‌കരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും

Kerala

വയോധികയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു; യുവാവ് കസ്റ്റഡിയില്‍

Kerala

കേരളത്തെ അപമാനിച്ച അനുരാഗ് ഠാക്കൂറും ബി ജെ പിയും മാപ്പുപറയണം: കെ സി വേണുഗോപാല്‍ എം പി

National

ബെംഗളൂരുവിൽ ഗ്യാസ് സിലിൻഡർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പത്ത് വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു; 12 പേർക്ക് പരുക്ക്, മൂന്ന് പേരുടെ നില ഗുരുതരം

National

ഹുമയൂണ്‍ ഖബറിടത്തിന്റെ ഒരുഭാഗം തകര്‍ന്നുവീണു; അഞ്ചുപേര്‍ മരിച്ചു