കണ്ണൂരില് ലോറിയിടിച്ച് സ്കൂട്ടര് യാത്രിക മരിച്ചു
ശൈലജയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല
കണ്ണൂര് | കണ്ണൂര് കണ്ണപുരത്ത് ലോറിയും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില് സ്കൂട്ടര് യാത്രക്കാരി മരിച്ചു. ചെറുകുന്ന് പോസ്റ്റോഫീസ് ഏജന്റായ കണ്ണപുരം സ്വദേശി ശൈലജയാണ് (63) മരിച്ചത്.
ശൈലജയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല. മൃതദേഹം പരിയാരം മെഡിക്കല് കോളജിലേക്ക് മാറ്റി.
