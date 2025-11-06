Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള; എന് വാസുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന് എസ്ഐടി നീക്കം
കേസിലെ പ്രതികളുടെ മൊഴി വാസുവിന് എതിരാണ്. തെളിവുകള് നിരത്തി വാസുവിനെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനം.
തിരുവനന്തപുരം|ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസില് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് മുന് പ്രസിഡന്റും തിരുവാഭരണം മുന് കമ്മീഷണറുമായ എന് വാസുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന് എസ്ഐടി നീക്കം. ശബരിമല ശ്രീകോവിലിലെ കട്ടിളപ്പാളി മോഷ്ടിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലാണ് വാസുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നീക്കം. കേസിലെ പ്രതികളുടെ മൊഴി വാസുവിന് എതിരാണ്. വാസുവിനെതിരെ കൃത്യമായ തെളിവുകള് ലഭിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വാസുവിനെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാന് എസ്ഐടിയുടെ തീരുമാനം. ഇതിനുശേഷം വാസുവിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയേക്കും.
കേസില് മൂന്നാം പ്രതിയാണ് വാസു. ശബരിമല ശ്രീകോവിലിലെ കട്ടിളപ്പാളിയിലെ സ്വര്ണം ചെമ്പെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് വാസുവിന്റെ നിര്ദേശപ്രകാരമാണെന്നാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം. ദേവസ്വം ബോര്ഡ് മുന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര് സുധീഷ് കുമാറും ദേവസ്വം ബോര്ഡ് മുന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര് മുരാരി ബാബു എന്നിരാണ് വാസുവിനെതിരെ മൊഴി നല്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്വര്ണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള് വാസുവിന് അറിയാമായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു സുധീഷ് കുമാര് നല്കിയ മൊഴി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് സുധീഷ് കുമാറിന്റെ വീട്ടില് എസ്ഐടി പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ഇതില് വാസുവിന്റെ കൈപ്പടയില് എഴുതിയ ഒരു കത്ത് എസ്ഐടി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
നേരത്തേ ചോദ്യം ചെയ്യലില് എസ്ഐടി ഇതേപ്പറ്റി വാസുവിനോട് ചോദിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് വാസു ഇക്കാര്യം നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. ദേവസ്വം ബോര്ഡ് ആസ്ഥാനത്തും സന്നിധാനത്തും എസ്ഐടി സംഘം ഇന്നലെ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു.