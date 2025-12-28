National
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസ്: വിദേശ വ്യവസായിയുടെ മൊഴി വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തും
പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹങ്ങള് കടത്തിയെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലിലാണ് നീക്കം. ഡി മണിയുടെ മൊഴിയിലെ കള്ളത്തരം കണ്ടെത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
തിരുവനന്തപുരം | ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസില് വിദേശ വ്യവസായിയുടെ മൊഴി വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തും. പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹങ്ങള് കടത്തിയെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലിലാണ് നീക്കം.
ഡി മണിയുടെ മൊഴിയിലെ കള്ളത്തരം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇതിലൂടെ അന്വേഷണ സംഘം (എസ് ഐ ടി) ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വിദേശ വ്യവസായിയായിരുന്നു ഡി മണിക്കെതിരെ മൊഴി നല്കിയത്.
രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ മൊഴിയെ തുടര്ന്നാണ് വിദേശ വ്യവസായിയെ എസ് ഐ ടി ചോദ്യം ചെയ്തത്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
ഫോണിന്റെ വായ്പാ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങി; യുവാവിനെ കുത്തിപ്പരുക്കേല്പ്പിച്ച് ധനകാര്യസ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘം
Kerala
വാളയാര് ആള്ക്കൂട്ടക്കൊല: പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ശേഷം പ്രതികള് തിരികെ ജയിലില്
Kerala
ഓഫീസ് ഒഴിയണമെന്ന കൗണ്സിലര് ആര് ശ്രീലേഖയുടെ ആവശ്യം; വഴങ്ങാതെ വി കെ പ്രശാന്ത് എം എല് എ
National
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസ്: വിദേശ വ്യവസായിയുടെ മൊഴി വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തും
Kerala
ഭര്ത്താവ് വെട്ടിപ്പരുക്കേല്പ്പിച്ച യുവതി ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചു
Kerala
ചിറ്റൂരില് കാണാതായ ആറു വയസുകാരനായി തിരച്ചില് പുനരാരംഭിച്ചു
From the print