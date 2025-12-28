Connect with us

National

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള കേസ്: വിദേശ വ്യവസായിയുടെ മൊഴി വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തും

പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹങ്ങള്‍ കടത്തിയെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലിലാണ് നീക്കം. ഡി മണിയുടെ മൊഴിയിലെ കള്ളത്തരം കണ്ടെത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

Published

Dec 28, 2025 7:45 am |

Last Updated

Dec 28, 2025 7:45 am

തിരുവനന്തപുരം | ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള കേസില്‍ വിദേശ വ്യവസായിയുടെ മൊഴി വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തും. പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹങ്ങള്‍ കടത്തിയെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലിലാണ് നീക്കം.

ഡി മണിയുടെ മൊഴിയിലെ കള്ളത്തരം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇതിലൂടെ അന്വേഷണ സംഘം (എസ് ഐ ടി) ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വിദേശ വ്യവസായിയായിരുന്നു ഡി മണിക്കെതിരെ മൊഴി നല്‍കിയത്.

രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ മൊഴിയെ തുടര്‍ന്നാണ് വിദേശ വ്യവസായിയെ എസ് ഐ ടി ചോദ്യം ചെയ്തത്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ഫോണിന്റെ വായ്പാ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങി; യുവാവിനെ കുത്തിപ്പരുക്കേല്‍പ്പിച്ച് ധനകാര്യസ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘം

Kerala

വാളയാര്‍ ആള്‍ക്കൂട്ടക്കൊല: പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ശേഷം പ്രതികള്‍ തിരികെ ജയിലില്‍

Kerala

ഓഫീസ് ഒഴിയണമെന്ന കൗണ്‍സിലര്‍ ആര്‍ ശ്രീലേഖയുടെ ആവശ്യം; വഴങ്ങാതെ വി കെ പ്രശാന്ത് എം എല്‍ എ

National

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള കേസ്: വിദേശ വ്യവസായിയുടെ മൊഴി വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തും

Kerala

ഭര്‍ത്താവ് വെട്ടിപ്പരുക്കേല്‍പ്പിച്ച യുവതി ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചു

Kerala

ചിറ്റൂരില്‍ കാണാതായ ആറു വയസുകാരനായി തിരച്ചില്‍ പുനരാരംഭിച്ചു

From the print

മുസ‌്ലിം ലീഗ്- ഇ കെ വിഭാഗം ഭിന്നത മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്കും