ശബരിമല സ്വര്ണ വിവാദം; ദേവസ്വം മന്ത്രിയും ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റും രാജി വയ്ക്കണമെന്ന് വി ഡി സതീശന്
വിജയ് മല്യ നല്കിയ 30 കിലോ സ്വര്ണത്തില് എത്ര ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് സര്ക്കാരും ദേവസ്വവും മറുപടി പറയണം. വിഷയം സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണം
തിരുവനന്തപുരം | ശബരിമല സ്വര്ണ വിവാദത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് ദേവസ്വം മന്ത്രിയും ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റും അടിയന്തിരമായി രാജി വയ്ക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിഷയം സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണം. അന്വേഷണമില്ലെങ്കില് യു ഡി എഫ് ശക്തമായ പ്രക്ഷോപത്തിലേക്ക് പോകും എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വിജയ് മല്യ നല്കിയ 30 കിലോ സ്വര്ണത്തില് എത്ര ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് സര്ക്കാരും ദേവസ്വവും മറുപടി പറയണം. ദുരൂഹത നിറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. വിഷയത്തില് മുഖ്യമന്ത്രി മിണ്ടുന്നില്ല. സ്വര്ണം ഇവിടുന്ന് തന്നെ അടിച്ചു മാറ്റി പിന്നീട് ചെന്നൈയില് എത്തിച്ചു എന്ന് കരുതേണ്ടി വരും. 2019 ല് സ്വര്ണം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തെളിഞ്ഞതാണ്. ദേവസ്വത്തിന്റെ കയ്യില് അതിന്റെ രേഖയുണ്ട്. എന്നാല് പുറത്തുപറയാതെ മൂടിവെക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. മൂടിവെച്ചതിന്റെ അര്ഥം ഷെയര് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. ഇടനിലക്കാരനായാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നും വി ഡി സതീശന് ആരോപിച്ചു.
ആദ്യം കൊണ്ട് പോയ സ്പോണ്സര് കള്ളത്തരം കാണിച്ചു എന്ന് ദേവസ്വത്തിന് അറിയാം. വീണ്ടും അയാളെ തന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തി. അയാള് കളവ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസിലായെങ്കില് പിന്നെന്തിന് വീണ്ടും വിളിച്ചു എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.