Kerala
സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചു; ഷാജന് സ്കറിയയ്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു പോലീസ്
ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് കേസ്
കൊച്ചി|സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചതിന് യൂട്യൂബ് ചാനല് ഉടമ ഷാജന് സ്കറിയയ്ക്കെതിരെ പാലാരിവട്ടം പോലീസ് കേസെടുത്തു. ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തത്. ഐടി ആക്ട് അടക്കം കേസില് ഉള്പ്പെടുത്തി. സ്ത്രീത്വത്ത അപമാനിക്കുന്ന തരത്തില് വ്യാജവാര്ത്ത പ്രചരിപ്പിച്ചതിനാണ് കേസ്.
വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന മലയാളി യുവതിയുടെ പരാതിയാലാണ് ഷാജനെതിരെ കേസ്. ഷാജന് ചെയ്ത വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തില് കമന്റ് ചെയ്ത നാലു പേര്ക്കെതിരെയും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭാരതീയ ന്യായ സന്ഹിത 79, 75(3), 3(5) എന്നീ വകുപ്പുകളും ഐടി ആക്ട് 67 വകുപ്പ് പ്രകാരവുമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Uae
ഫ്ലൈ ദുബൈയിലും പവർ ബേങ്ക് നിരോധിച്ചു
Uae
ദുബൈ റൈഡിനായുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു
Kerala
മൂവാറ്റുപുഴയില് അസം സ്വദേശിയായ എട്ടുവയസ്സുകാരനെ കാണാതായതായി പരാതി
National
സുബീന് ഗാര്ഗിന് മാനേജറും ഓര്ഗനൈസറും ചേര്ന്ന് വിഷം നല്കി; നിര്ണായക മൊഴിയുമായി ശേഖര് ജ്യോതി ഗോസ്വാമി
Kerala
പത്തനംതിട്ടയില് പേ വിഷബാധയേറ്റ് വീട്ടമ്മ മരിച്ചു
Kerala
സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചു; ഷാജന് സ്കറിയയ്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു പോലീസ്
Kerala