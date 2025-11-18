National
കുപ്രസിദ്ധ മാവോയിസറ്റ് കമാന്ഡര് മദ് വി ഹിദ്മയെ വധിച്ച് സുരക്ഷാസേന
സര്ക്കാര് ഹിദ്മയെ കുറിച്ച് വിവരം നല്കുന്നവര്ക്ക് 50ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു
ന്യൂഡല്ഹി| കുപ്രസിദ്ധ മാവേയിസ്റ്റ് കമാന്ഡര് മദ് വി ഹിദ്മയെ ഏറ്റമുട്ടലില് കൊലപ്പെടുത്തി സുരക്ഷാസേന. ആന്ധ്ര പ്രദേശിലെ അല്ലൂരി സീതാരാമരാജു ജില്ലയില് നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് ഹിദ്മയെ വധിച്ചത്. രാജ്യത്തെ 26 ആക്രമണങ്ങളുടെ സൂത്രധാരനാണ് ഹിദ്മ. സര്ക്കാര് ഹിദ്മയെ കുറിച്ച് വിവരം നല്കുന്നവര്ക്ക് 50ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ആറ് പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങള് കണ്ടെത്തിയെന്നും സുരക്ഷാ സേന പറഞ്ഞു. കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹങ്ങളില് ഹിദ്മയുടെ ഭാര്യ രാജെയുടെ മൃതദേഹവും ഉണ്ടെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.
രാവിലെ ആറിനും ഏഴിനുമിടയിലാണ് ആന്ധ്ര, ഛത്തിസ്ഗഡ്, തെലങ്കാന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അതിര്ത്തി പങ്കിടുന്ന മറേദുമില്ലി വനമേഖലയില് ഏറ്റുമുട്ടല് തുടങ്ങിയതെന്ന് അല്ലൂരി സീതാരാമരാജു ജില്ലാ എസ്പി അമിത് ബര്ദര് പറഞ്ഞു. പോലീസിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങള് സംയുക്തമായി നടത്തിയ ഏറ്റുമുട്ടലാണിതെന്നും എസ്പി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.