Connect with us

Ongoing News

സമ്മര്‍ദം അവസരമായി; ക്യാപ്റ്റനും കോച്ചും പറഞ്ഞത് ചെയ്തു: സഞ്ജു സാംസണ്‍

ആരാധകരുടെ പിന്തുണയില്‍ സന്തോഷമുണ്ട്.

Published

Sep 30, 2025 3:44 pm |

Last Updated

Sep 30, 2025 3:44 pm

ഷാര്‍ജ | ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ഫൈനലില്‍ സമ്മര്‍ദം അവസരമായെന്ന് മലയാളി താരവും വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ബാറ്ററുമായ സഞ്ജു സാംസണ്‍. ആരാധകരുടെ പിന്തുണയില്‍ സന്തോഷമുണ്ട്.

ഏത് പൊസിഷനിലും കളിക്കാന്‍ തയ്യാറായിരുന്നു. ക്യാപ്റ്റനും കോച്ചും പറഞ്ഞത് ചെയ്തു. ആവശ്യപ്പെട്ട റോള്‍ ചെയ്യുക പ്രധാനമാണ്.

നടന്‍ മോഹന്‍ലാലിന്റെ ആറ്റിറ്റിയൂഡോടെയാണ് കളത്തിലിറങ്ങിയതെന്നും സഞ്ജു പറഞ്ഞു. ഷാര്‍ജയില്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സഞ്ജുവിന്റെ പ്രതികരണം.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

നിക്ഷേപങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഇ എസ് ജി നയത്തിന് മന്ത്രിസഭാ അംഗീകാരം

National

ബിഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി അടുത്തയാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും

Kerala

കേരള മുസ്‌ലിം ജമാഅത്ത് സംസ്ഥാന കര്‍ഷക സംഗമം നാളെ മലപ്പുറത്ത്

Kerala

കരൂര്‍ ദുരന്തത്തില്‍ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണം; മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് ബോംബ് ഭീഷണി

International

അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിച്ച കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ യൂട്യൂബ് ട്രംപിന് നൽകിയത് 24.5 മില്യൺ ഡോളർ

National

'ഇത്രയും വേദന അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല, സത്യം പുറത്തുവരും'; വികാരാധീനനായി പ്രതികരിച്ച് വിജയ്

Ongoing News

സമ്മര്‍ദം അവസരമായി; ക്യാപ്റ്റനും കോച്ചും പറഞ്ഞത് ചെയ്തു: സഞ്ജു സാംസണ്‍