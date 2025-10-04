Kerala
ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുമായുള്ള 40 വര്ഷത്തെ വാറന്റി ഇടപാടുകള് അവസാനിപ്പിച്ച് ദേവസ്വം ബോര്ഡ്
പോറ്റിയുടെ തട്ടിപ്പ് പുറത്ത് വന്നതോടെയാണ് ഇത് ഉപേക്ഷിക്കാന് തീരുമാനമായത്
തിരുവനന്തപുരം | ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുമായുള്ള വാറന്റി ഇടപാടുകള് അവസാനിപ്പിച്ച് ദേവസ്വം ബോര്ഡ്. 2019ല് ചെന്നൈയില് സ്വര്ണം പൂശിയ ശേഷം പോറ്റിയുടെ പേരിലാണ് സ്മാര്ട്ട് ക്രിയേഷന്സ് വാറന്റി എഴുതിയത്. ഇത് 40 വര്ഷത്തേക്കായിരുന്നു.
ഇത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ 18 ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് ബോര്ഡിന് വരുന്നത്. പോറ്റിയുടെ തട്ടിപ്പ് പുറത്ത് വന്നതോടെയാണ് ഇത് ഉപേക്ഷിക്കാന് തീരുമാനമായത്. സ്വര്ണപ്പാളി വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേവസ്വം ബോര്ഡിന് യാതൊരു വീഴ്ചയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റ് പി എസ് പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു.
സ്വര്ണപ്പാളി ചെന്നൈയില് കൊണ്ടുപോയതില് ഒരു പാളിച്ചയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അത് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുടെ കയ്യിലല്ല കൊടുത്തുവിട്ടതെന്നും പ്രശാന്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.