Connect with us

Kerala

പത്തനംതിട്ടയില്‍ പേ വിഷബാധയേറ്റ് വീട്ടമ്മ മരിച്ചു

മണ്ണാര്‍മല സ്വദേശി കൃഷ്ണമ്മയാണ് മരിച്ചത്

Published

Oct 04, 2025 1:00 pm |

Last Updated

Oct 04, 2025 1:00 pm

പത്തനംതിട്ട| പത്തനംതിട്ട മണ്ണാര്‍മലയില്‍ പേ വിഷബാധയേറ്റ് വീട്ടമ്മ മരിച്ചു. മണ്ണാര്‍മല സ്വദേശി കൃഷ്ണമ്മ (65) ആണ് മരിച്ചത്. സെപ്തംബര്‍ ആദ്യ ആഴ്ചയാണ് കൃഷ്ണമ്മയ്ക്ക് തെരുവുനായയുടെ കടിയേറ്റത്. തുടര്‍ന്ന് കോട്ടയം മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. കൃഷ്ണമ്മ വാക്‌സീന്‍ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. തെരുവുനായ ആക്രമിച്ചപ്പോള്‍ കൃഷ്ണമ്മ നിലത്തുവീണിരുന്നു. അവരുടെ മുഖത്ത് നായയുടെ കടിയേറ്റിരുന്നു.

സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു മാസത്തിനിടയില്‍ 1.65 ലക്ഷം ആളുകള്‍ക്ക് തെരുവുനായയുടെ കടിയേറ്റതായാണ് വിവരം. ഇതില്‍ 17 പേര്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Uae

ഫ്ലൈ ദുബൈയിലും പവർ ബേങ്ക് നിരോധിച്ചു

Uae

ദുബൈ റൈഡിനായുള്ള രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു

Kerala

മൂവാറ്റുപുഴയില്‍ അസം സ്വദേശിയായ എട്ടുവയസ്സുകാരനെ കാണാതായതായി പരാതി

National

സുബീന്‍ ഗാര്‍ഗിന് മാനേജറും ഓര്‍ഗനൈസറും ചേര്‍ന്ന് വിഷം നല്‍കി; നിര്‍ണായക മൊഴിയുമായി ശേഖര്‍ ജ്യോതി ഗോസ്വാമി

Kerala

പത്തനംതിട്ടയില്‍ പേ വിഷബാധയേറ്റ് വീട്ടമ്മ മരിച്ചു

Kerala

സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചു; ഷാജന്‍ സ്‌കറിയയ്‌ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു പോലീസ്

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണ വിവാദം; ദേവസ്വം മന്ത്രിയും ബോര്‍ഡ് പ്രസിഡന്റും രാജി വയ്ക്കണമെന്ന് വി ഡി സതീശന്‍