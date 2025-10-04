Connect with us

ഗസ്സയിൽ സമാധാനം അടുത്തോ? ട്രംപിന്റെ സമാധാന പദ്ധതി ഹമാസ് അംഗീകരിച്ചതിനെ പിന്തുണച്ച് ലോക നേതാക്കൾ

വാഷിംഗ്ടൺ | യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നോട്ടുവെച്ച ഗസ്സ സമാധാന പദ്ധതി ഹമാസ് അംഗീകരിച്ചതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ലോക നേതാക്കൾ. ബന്ധികളെ മോചിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഹമാസ് അറിയിക്കുകയും, യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ ഗസ്സയിലെ ബോംബാക്രമണം ഇസ്റാഈൽ നിർത്തിവെക്കണമെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എങ്കിലും, ഇസ്റാഈൽ ശനിയാഴ്ചയും നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിരവധിപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

ഹമാസിന്റെ പ്രതികരണത്തോടും ട്രംപിന്റെ നിലപാടിനോടും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെ:

ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

“ഗസ്സയിലെ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ നിർണ്ണായക പുരോഗതി കൈവരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന്റെ നേതൃത്വത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ബന്ധികളെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള സൂചനകൾ ഒരു സുപ്രധാനമായ മുന്നേറ്റമാണ്. സുസ്ഥിരവും നീതിയുക്തവുമായ സമാധാനത്തിനായുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളെയും ഇന്ത്യ തുടർന്നും ശക്തമായി പിന്തുണയ്ക്കും” – നരേന്ദ്ര മോദി എക്സിൽ കുറിച്ചു.

യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഉർസുല വോൺ ഡെർ ലെയ്ൻ

“ബന്ധികളെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള ഹമാസിന്റെ പ്രഖ്യാപിത സന്നദ്ധതയും യു എസ്. പ്രസിഡന്റിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറായതും പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതാണ്. ഈ നിമിഷം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. ഗസ്സയിൽ ഉടനടി വെടിനിർത്തലും എല്ലാ ബന്ധികളെയും മോചിപ്പിക്കുന്നതും കൈയെത്തും ദൂരത്താണ്.”

ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ

“എല്ലാ ബന്ധികളെയും മോചിപ്പിക്കുന്നതും ഗസ്സയിലെ വെടിനിർത്തലും കൈയെത്തും ദൂരത്താണ്! ഹമാസിന്റെ പ്രതിബദ്ധത ഒട്ടും വൈകാതെ പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട്. സമാധാനത്തിലേക്ക് നിർണ്ണായകമായ പുരോഗതി നേടാൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അവസരമുണ്ട്… സമാധാനത്തിനായുള്ള പ്രതിബദ്ധതയ്ക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീമിനും നന്ദി പറയുന്നു.”

ജർമ്മൻ ചാൻസലർ ഫ്രീഡ്രിക്ക് മേർസ്

“ബന്ധികളെ മോചിപ്പിക്കണം. ഹമാസ് നിരായുധരാകണം. പോരാട്ടം ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കണം. ഇതെല്ലാം അതിവേഗം സംഭവിക്കണം. ഏകദേശം രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം, ഇതാണ് സമാധാനത്തിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല അവസരം. ജർമ്മനി തുടർന്നും ഇടപെടും.”

ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി കെയ്ർ സ്റ്റാർമർ

“യു എസ്. സമാധാന പദ്ധതി ഹമാസ് അംഗീകരിച്ചത് ഒരു സുപ്രധാനമായ മുന്നേറ്റമാണ്. സമാധാനത്തിലേക്ക് മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്തവിധം നമ്മെ അടുപ്പിച്ച പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന്റെ ശ്രമങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ശക്തമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കാനും, ബന്ധികൾക്ക് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനും, മാനുഷിക സഹായം ആവശ്യമുള്ളവരിലേക്ക് എത്താനുമുള്ള അവസരം ഇപ്പോഴുണ്ട്.”

ജോർദാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം

ട്രംപിന്റെ പദ്ധതിയിലുള്ള ഹമാസിന്റെ ക്രിയാത്മക പ്രതികരണത്തെ ജോർദാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഗസ്സയിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാന ചുവടുവെപ്പാണിതെന്നാണ് മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചത്. ഈജിപ്റ്റിന്റെയും ഖത്തറിന്റെയും മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങളെയും യു എസിന്റെ. ശ്രമങ്ങളെയും ജോർദാൻ അഭിനന്ദിച്ചു. ഇസ്റാഈൽ ആക്രമണം ഉടനടി നിർത്തിവെക്കണമെന്നും, സഹായത്തിനായി അതിർത്തികൾ തുറക്കണമെന്നും, രണ്ട്-രാഷ്ട്ര പരിഹാരത്തിന് അടിത്തറയിടുന്ന സമാധാന പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കണമെന്നും ജോർദാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കാനഡ പ്രധാനമന്ത്രി മാർക്ക് കാർണി

“അധികാരം ഒഴിയാനും ശേഷിക്കുന്ന എല്ലാ ബന്ധികളെയും മോചിപ്പിക്കാനുമുള്ള ഹമാസിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയെ കാനഡ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ കക്ഷികളും ഈ പ്രതിബദ്ധതകൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ഉടൻ പ്രവർത്തിക്കാനും, മേഖലയിൽ സമാധാനവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാനും ഞങ്ങൾ പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നു.”

ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആന്റണി ആൽബനീസ്

“ഗസ്സയിൽ സമാധാനം കൊണ്ടുവരാനുള്ള പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന്റെ പദ്ധതിയിലുള്ള പുരോഗതിയെ ഓസ്‌ട്രേലിയ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെയും നീതിയുക്തവും സുസ്ഥിരവുമായ രണ്ട്-രാഷ്ട്ര പരിഹാരത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെയും ഓസ്‌ട്രേലിയ തുടർന്നും പിന്തുണയ്ക്കും.”

ഡച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി ഡിക്ക് ഷൂഫ്

“പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന്റെ സമാധാന പദ്ധതിക്ക് നന്ദിയായി ഗസ്സയിൽ വെടിനിർത്തലിനായി പ്രധാനപ്പെട്ട ചുവടുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു. ബന്ധികളെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള ഹമാസിന്റെ പ്രഖ്യാപിത സന്നദ്ധതയും സമാധാന പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള അവരുടെ സന്നദ്ധതയും പോസിറ്റീവായ സൂചനയാണ്.”

