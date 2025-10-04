Connect with us

Kerala

കോണ്‍ഗ്രസ് പുന:സംഘടനാ പട്ടിക ഹൈക്കമാന്‍ഡിന് കൈമാറി; മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം പ്രഖ്യാപനമെന്ന് സൂചന

നിലവില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന 23 കെപിസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിമാരില്‍ പകുതിയോളം പേരെ ഒഴിവാക്കിയാണ് പട്ടിക തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നുത്

Published

Oct 04, 2025 3:24 pm |

Last Updated

Oct 04, 2025 3:24 pm

തിരുവനന്തപുരം |  കോണ്‍ഗ്രസ് പുന:സംഘടനാ പട്ടിക സംസ്ഥാന നേതൃത്വം എ ഐ സി സി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ദീപാദാസ് മുന്‍ഷിക്ക് കൈമാറി. ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി,വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ട്രഷറര്‍ എന്നിവരടങ്ങുന്ന പട്ടികയാണ് കൈമാറിയത്. മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം പട്ടിക പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയാണ് പുന:സംഘടനാ പട്ടിക കൈമാറിയത്.

9 വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാര്‍, 48 ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിമാര്‍, ട്രഷറര്‍ എന്നിവരടങ്ങുന്നതാണ് പട്ടിക.നിലവില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന 23 കെപിസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിമാരില്‍ പകുതിയോളം പേരെ ഒഴിവാക്കിയാണ് പട്ടിക തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നുത്.

സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നല്‍കിയ പട്ടിക മുഴുവന്‍ ഹൈക്കമാന്‍ഡ് അംഗീകരിക്കാന്‍ സാധ്യതയില്ല. കരട് പട്ടികയുമായി ദീപാദാസ് മുന്‍ഷി , ഹൈക്കമാന്‍ഡിനെ കാണും.അവിടെയാകും അന്തിമ തീരുമാനം.ഇപ്പോള്‍ കേരളത്തിലുളള സംഘടനാ ചുമതലയുളള എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാല്‍ ഡല്‍ഹിയിലെത്തിയ ശേഷമാകും ചര്‍ച്ച നടക്കുക. രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിനകം പ്രഖ്യാപനം വരാനാണ് സാധ്യത.കെപിസിസി സെക്രട്ടറി, ഡിസിസി അധ്യക്ഷന്മാര്‍ തലത്തിലുളള പുനസംഘടന തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമാകും

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മധ്യപ്രദേശില്‍ കുട്ടികള്‍ മരിച്ച സംഭവം; കേരളത്തില്‍ കോള്‍ഡ്രിഫ് കഫ്‌സിറപ്പിന്റെ വില്‍പ്പന നിര്‍ത്തിവെപ്പിച്ചു

Kerala

സ്വര്‍ണപ്പാളി വിവാദത്തില്‍ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാനൊരുങ്ങി ബിജെപി; ;ചൊവ്വാഴ്ച ക്ലിഫ് ഹൗസിലേക്ക് മാര്‍ച്ച്

International

ഗസ്സയിൽ സമാധാനം അടുത്തോ? ട്രംപിന്റെ സമാധാന പദ്ധതി ഹമാസ് അംഗീകരിച്ചതിനെ പിന്തുണച്ച് ലോക നേതാക്കൾ

International

പാക് അധീന കശ്മീരിലെ പ്രക്ഷോഭം അവസാനിച്ചു; ഉന്നയിച്ച 38 ആവശ്യങ്ങളില്‍ 25 എണ്ണവും അംഗീകരിച്ചു

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് പുതിയ ദേശീയ പാതകള്‍ കൂടി; നടപടികള്‍ തുടങ്ങിയതായി മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ്

Kerala

കോണ്‍ഗ്രസ് പുന:സംഘടനാ പട്ടിക ഹൈക്കമാന്‍ഡിന് കൈമാറി; മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം പ്രഖ്യാപനമെന്ന് സൂചന

Ongoing News

ഇന്ത്യയുടെ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ ഇനി ശുഭ്മാൻ ഗിൽ നയിക്കും