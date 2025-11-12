Connect with us

Saudi Arabia

സഊദിയില്‍ മഴക്കു വേണ്ടി നിസ്‌കരിക്കാന്‍ ഭരണാധികാരിയുടെ ആഹ്വാനം

വിശ്വാസികള്‍ തങ്ങളുടെ പശ്ചാത്താപം വര്‍ധിപ്പിക്കണം. പാപമോചനം തേടണം. ദാനധര്‍മ്മം, പ്രാര്‍ഥനകള്‍ തുടങ്ങിയ ആരാധനകള്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കണം.

Published

Nov 12, 2025 3:34 pm |

Last Updated

Nov 12, 2025 3:34 pm

റിയാദ് | സഊദി അറേബ്യയില്‍ മഴക്കു വേണ്ടി നിസ്‌കരിക്കാന്‍ (സ്വലാത്തുല്‍ ഇസ്തിസ്ഖാഅ്) സഊദി ഭരണാധികാരിയും തിരുഗേഹങ്ങളുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനുമായ സല്‍മാന്‍ രാജാവ് രാജ്യത്തെ വിശ്വാസികളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

അന്ത്യപ്രവാചകന്‍ മുഹമ്മദ് നബി (സ)യുടെ പാരമ്പര്യം പിന്തുടര്‍ന്ന്, മഴക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്‍ഥനകള്‍ നടത്തണമെന്നും വിശ്വാസികള്‍ തങ്ങളുടെ പശ്ചാത്താപം വര്‍ധിപ്പിക്കാനും പാപമോചനം തേടാനും ദാനധര്‍മ്മം, പ്രാര്‍ഥനകള്‍ തുടങ്ങിയ ആരാധനകള്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കാനും പ്രവാചകചര്യയുടെ ഭാഗമാണ് മഴക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്വലാത്തുല്‍ ഇസ്തിസ്ഖാഅ് നിസ്‌കാരമെന്നും റോയല്‍ കോര്‍ട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള: ചോദ്യം ചെയ്യലിന് സാവകാശം തേടി എ പദ്മകുമാര്‍

National

ധര്‍മസ്ഥല വ്യാജ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ കേസ്: അന്വേഷണത്തിനുള്ള സ്റ്റേ നീക്കി കര്‍ണാടക ഹൈക്കോടതി

Kerala

പി എം ശ്രീ: തുടര്‍ നടപടികള്‍ മരവിപ്പിക്കണം; കേന്ദ്രത്തിന് കത്തയച്ച് കേരളം

National

ഡല്‍ഹി സ്‌ഫോടനം: അന്വേഷണത്തിന് 10 അംഗ സംഘം രൂപവത്കരിച്ച് എന്‍ ഐ എ

Saudi Arabia

ആഗോള ടൂറിസം: 113 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ നിക്ഷേപ പ്രഖ്യാപനവുമായി സഊദി

International

സിറിയയിലെ ദേശീയ മ്യൂസിയത്തില്‍ നിന്ന് ആറ് പുരാതന പ്രതിമകള്‍ കവര്‍ന്നു

Saudi Arabia

സഊദിയില്‍ മഴക്കു വേണ്ടി നിസ്‌കരിക്കാന്‍ ഭരണാധികാരിയുടെ ആഹ്വാനം