മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എതിരെ വിമാനത്തിനുള്ളിലും പ്രതിഷേധം

തിരുവനന്തപുരം | മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് എതിരെ വിമാനത്തിന് ഉള്ളിലും പ്രതിഷേധം. കണ്ണൂരില്‍ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെ വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരാണ് പ്രതിഷേധ മുദ്രാവാക്യങ്ങള വിളിച്ചത്. വിമാനം തിരുവനന്തപുരത്ത് ലാൻഡ് ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഇറങ്ങിയ ശേഷമായിരുന്നു പ്രതിഷേധം.

യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് മട്ടന്നൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഫര്‍ദീല്‍ മജീദ്, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി നവീന്‍ കുമാര്‍ എന്നിവരാണ് വിമാനത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചത്. കറുത്ത വസ്ത്രമണിഞ്ഞ് എത്തിയായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. ഇവരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഇ പി ജയരാജനും സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരും ചേര്‍ന്ന് മാറ്റി.

..@CPIMKerala state Secretary EP Jayarajan manhandling congress workers who protested peacefully against CM in flight !

They think our protest can be suppressed using brutal force, don’t live in dream land – we will continue till Pinarayi resigns ! pic.twitter.com/tTIKTQ6x1u

