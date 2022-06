പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അബുദബിയിലെത്തി; ഇന്നു തന്നെ മടങ്ങും

അബുദബി | ജര്‍മനിയില്‍ ജി 7 ഉച്ചകോടിയില്‍ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഔദ്യോഗിക സന്ദര്‍ശനത്തിനായി യു എ ഇയിലെത്തി. അബൂദബിയിലെത്തിയ അദ്ദേഹത്തെ യുഎഎ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സായിദ് ആല്‍ നഹിയാന്‍ സ്വീകരിച്ചു.

യു എ ഇ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ശൈഖ് ഖലീഫ ബിന്‍ സായിദ് ആല്‍ നഹ്യാന്റെ വിയോഗത്തില്‍ അനുശോചനം അര്‍പ്പിക്കുന്ന മോദി പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സായിദ് ആല്‍ നഹ്യാനെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇന്നുതന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി യു എ ഇ യില്‍ മറ്റ് പൊതുപരിപാടികളിലൊന്നും പങ്കെടുക്കുന്നില്ല.

PM @narendramodi reaches United Arab Emirates. #UAE President @MohamedBinZayed welcomes PM @narendramodi on his arrival at #AbuDhabi airport. pic.twitter.com/zcVOb3IEQi

ഇന്ത്യയും യുഎഇയും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്രബന്ധം 1972 മുതല്‍ ആരംഭിച്ചതാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദര്‍ശനം ഈ ബന്ധത്തിന് ഊര്‍ജം പകരും. പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ മാത്രമല്ല, ആഗോളതലത്തിലും യുഎഇ ഒരു പ്രധാന സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രമായി ഉയര്‍ന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. 2021-22 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ ആദ്യ ഒമ്പത് മാസങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യ-യുഎഇ മൊത്ത വ്യാപാര ചരക്കുകളുടെ മൂല്യം 52.76 ബില്യണ്‍ ഡോളറാണ്. ഇത് യുഎഇയെ ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളിയാക്കി.

In a special gesture, UAE President Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan came to the airport to welcome PM @narendramodi @MohamedBinZayed pic.twitter.com/xFOrNcRfpx

— DD News (@DDNewslive) June 28, 2022