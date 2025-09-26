Connect with us

Kerala

മയക്കുമരുന്ന് പരിശോധനയ്ക്ക് പോകുന്നതിനിടെ കാറില്‍ ടിപ്പര്‍ ലോറിയിടിച്ചു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ മരിച്ചു

ബേക്കല്‍ ഡിവൈഎസ്പിയുടെ ഡാന്‍സാഫ് സ്‌ക്വാഡിലെ സീനിയര്‍ സിപിഒ സജീഷ് ആണ് മരിച്ചത്

Published

Sep 26, 2025 8:59 am |

Last Updated

Sep 26, 2025 8:59 am

കാസര്‍കോട്|കാസര്‍കോട് ചെങ്കള നാലാംമൈലില്‍ മയക്കുമരുന്ന് പരിശോധനയ്ക്ക് പോകുന്നതിനിടെ കാറില്‍ ടിപ്പര്‍ ലോറിയിടിച്ചു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ മരിച്ചു. ബേക്കല്‍ ഡിവൈഎസ്പിയുടെ ഡാന്‍സാഫ് സ്‌ക്വാഡിലെ സീനിയര്‍ സിപിഒ സജീഷ് ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ 2.45 ഓടെയാണ് അപകടം.

മയക്കുമരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരം ലഭിച്ചപ്പോള്‍ പരിശോധനയ്ക്കായി സ്വകാര്യ കാറില്‍ പോകുമ്പോള്‍ ടിപ്പര്‍ ലോറി ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സിവില്‍ പോലീസ് ഓഫീസര്‍ സുഭാഷിന് പരുക്കുണ്ട്. സജീഷിന്റെ മൃതദേഹം ആശുപത്രിയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടത്തിനുശേഷം മൃതദേഹം കുടുംബത്തിന് വിട്ടുനല്‍കും.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

മരുന്നിലും പിടിമുറുക്കി ട്രംപ്; ഇറക്കുമതിക്ക് 100 ശതമാനം തീരുവ

National

ഗായകന്‍ സുബീന്‍ ഗാര്‍ഗിന്റെ മരണം; സുഹൃത്ത് ശേഖര്‍ ജ്യോതി ഗോസ്വാമി അറസ്റ്റില്‍

Kerala

രണ്ടര വയസുകാരിയുടെ മുഖത്തടിച്ച സംഭവം; അങ്കണവാടി അധ്യാപികക്ക് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍

Kerala

സതീശന്‍ സ്വപ്‌ന ലോകത്ത്; ഷാഫിക്കെതിരായ ആരോപണത്തില്‍ ഉറച്ചു നില്‍ക്കുന്നു: ഇ എന്‍ സുരേഷ് ബാബു

Kerala

സംസ്ഥാനത്തെ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ഇന്ന് മുതല്‍ നിസ്സഹകരണ സമരത്തില്‍

Kerala

മയക്കുമരുന്ന് പരിശോധനയ്ക്ക് പോകുന്നതിനിടെ കാറില്‍ ടിപ്പര്‍ ലോറിയിടിച്ചു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ മരിച്ചു

Kerala

ഗേറ്റ് വീണ് പരുക്കേറ്റ ഒന്നര വയസുകാരന്‍ മരിച്ചു