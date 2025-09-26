Kerala
സതീശന് സ്വപ്ന ലോകത്ത്; ഷാഫിക്കെതിരായ ആരോപണത്തില് ഉറച്ചു നില്ക്കുന്നു: ഇ എന് സുരേഷ് ബാബു
അനാവശ്യമായി കോലിട്ടിളക്കാന് വന്നാല് അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം ഗുരുതരമായിരിക്കുമെന്നും സുരേഷ് ബാബു
പാലക്കാട് | ഷാഫി പറമ്പിലിനെതിരായ ആരോപണത്തില് ഉറച്ചു നില്ക്കുന്നുവെന്നും അനാവശ്യമായി കോലിട്ടിളക്കാന് വന്നാല് അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം ഗുരുതരമായിരിക്കുമെന്നും സിപിഎം പാലക്കാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇ എന് സുരേഷ് ബാബു.ആരെങ്കിലും പരാതി നല്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കില് അവര് ഷാഫി വീണ് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കുമെന്നും സുരേഷ് ബാബു ഇന്ന് പാലക്കാട് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
അശ്ശീലങ്ങളെ കുറിച്ച് ചര്ച്ച ചെയ്യന് സിപിഎമ്മിന് താത്പര്യമില്ല. ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ട് അഭിപ്രായം പറയുന്നവരല്ല സിപിഎം . സതീശന് സ്വപ്ന ലോകത്തിരുന്നാണ് കാര്യങ്ങള് പറയുന്നത്. സതീശന്റെ നെഞ്ചത്ത് രാഹുല് കയറി. അപ്പോള് സതീശന് നടപടി എടുത്തു. സതീശനെതിരെ പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകാന് തീരുമാനിച്ചപ്പോള് സതീശന് തിരിച്ചടിച്ചതെന്നും സുരേഷ് ബാബു പ്രതികരിച്ചു.