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ആ സ്വരം മാഞ്ഞു; ഗായിക എസ് ജാനകി അന്തരിച്ചു
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗാനങ്ങൾ യഥാക്രമം കന്നഡ, മലയാളം എന്നീ ഭാഷകളിലാണ്.
ബെംഗളൂരു| സംഗീതലോകത്തിന്റെ ഇതിഹാസ ശബ്ദമായ ഗായിക എസ് ജാനകി (88) അന്തരിച്ചു. വാർദ്ധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെത്തുടർന്ന് മൈസൂരുവിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. ഇന്ത്യന് സംഗീതലോകത്ത് തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ജാനകിയുടെ വിയോഗം സംഗീതാസ്വാദകര്ക്കും സിനിമാലോകത്തിനും വലിയ നഷ്ടമായി.
തെലുങ്ക്, കന്നട, മലയാളം, തമിഴ്, ഹിന്ദി, ഒഡിയ, ബംഗാളി, മറാഠി, തുളു, ഉർദു, ഗുജറാത്തി, പഞ്ചാബി, കൊങ്കണി, അസാമീസ്, സിന്ധി തുടങ്ങി പതിനേഴു ഭാഷകളിൽ ഏകാന്തഗീതം (സോളോ), യുഗ്മഗാനം (ഡ്യുയറ്റ്), കോറസ് മുതലായ പലതരത്തിലുള്ള 48,000 ഓളം ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയ്ക്കു പുറമേ ഇംഗ്ലീഷ്, ജാപ്പനീസ്, അറബിക്, ജർമൻ, സിംഹള എന്നീ ഭാഷകളിലും പാടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗാനങ്ങൾ യഥാക്രമം കന്നഡ, മലയാളം എന്നീ ഭാഷകളിലാണ്.
19ാം വയസില് വിധിയിന് വിളയാട്ട് എന്ന തമിഴ് സിനിമയില് ടി ചലപ്പതി റാവു ഈണം പകര്ന്ന ഗാനം ആലപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജാനകി ചലച്ചിത്രപിന്നണിഗാനരംഗത്ത് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. തെലുങ്ക് ചിത്രമായ എം എല് എല് അവസരം ലഭിച്ചതിനുശേഷം ജാനകിക്ക് തിരിഞ്ഞുനോക്കേണ്ടിവന്നില്ല.
മികച്ച ഗായികയ്ക്കുള്ള ദേശീയ അവാര്ഡ് നാലു തവണയാണ് എസ് ജാനകിയെ തേടിയെത്തി. 1976-ല് ഭപതിനാറു വയതിനിലേഎന്ന തമിഴ് ചിത്രത്തിലെ സിന്ദൂര പൂവേ… എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഗാനത്തിനാണ് ആദ്യ ദേശീയപുരസ്കാരം. 1980-ല് ഓപ്പോള് എന്ന മലയാളചിത്രത്തിലെ ഏറ്റുമാനൂര് അമ്പലത്തില്… എന്ന ഗാനത്തിനും 1984-ല് തെലുഗു ചിത്രമായ ഭസിതാര’യില് വെന്നല്ലോ ഗോദാരി ആനന്ദം… എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഗാനത്തിനും 1992-ല് തമിഴ് ചിത്രമായ ഭതേവര്മകനില് ഇഞ്ചി ഇടുപ്പഴകാ… എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഗാനത്തിനുമാണ് ദേശീയ അവാര്ഡുകള് ലഭിച്ചത്.
1938ല് ഏപ്രില് 23-ന് ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ ഗുണ്ടൂര് ജില്ലയിലാണ് എസ് ജാനകി ജനിച്ചത്. മൂന്നാം വയസില്തന്നെ സംഗീതത്തോട് ആഭിമുഖ്യ പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. പത്താം വയസില് പൈതി സ്വാമിയുടെ കീഴില് ശാസ്ത്രീയ സംഗീത പഠനം ആരംഭിച്ചു. ജാനകിയുടെ സംഗീത വാസന വളര്ത്തുന്നതില് അമ്മാവന് ഡോ ചന്ദ്രശേഖര് നിര്ണായക പങ്കു വഹിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിര്ദ്ദേശപ്രകാരം സംഗീത പഠനത്തിനായി എസ് ജാനകി പില്ക്കാലത്ത് മദ്രാസിലെത്തി. ആകാശവാണി ദേശീയ തലത്തില് സംഘടിപ്പിച്ച ഗാന മത്സരത്തില് രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയതോടെയാണ് ജാനകി ശ്രദ്ധേയയായത്.
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Legendary playback singer S Janaki passed away, marking the end of an era in South Indian cinema. She recorded thousands of songs across multiple languages including Malayalam, Tamil, Telugu, and Kannada. Janaki won four national awards and numerous state honors during her illustrious career.