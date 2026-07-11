FIFA WORLD CUP 2026
ബെൽജിയത്തെ തകർത്ത് മെറിനോ വീണ്ടും ഹീറോയായി; സ്പെയിൻ സെമിയിൽ
2010 ൽ ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടിയതിന് ശേഷം സ്പെയിൻ ആദ്യമായാണ് ലോകകപ്പിന്റെ സെമി ഫൈനലിൽ എത്തുന്നത്.
ലോസ് ആഞ്ചലസ് | ഫിഫ ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ബെൽജിയത്തെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് സ്പെയിൻ സെമി ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു (FIFA World Cup 2026 Quarter Final Spain vs Belgium). അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ സൂപ്പർ സബ്ബായി ഇറങ്ങി സ്പെയിനായി വിജയഗോൾ നേടിയ മിഖേൽ മെറിനോയാണ് ടീമിനെ സെമിയിലേക്ക് നയിച്ചത്. നേരത്തെ പോർച്ചുഗലിനെതിരായ മത്സരത്തിലും താരം വിജയഗോൾ നേടിയിരുന്നു. സെമി ഫൈനലിൽ ഫ്രാൻസാണ് സ്പെയിന്റെ എതിരാളികൾ. യൂറോ 2024 സെമി ഫൈനലിന്റെ ആവർത്തനമായിരിക്കും ഈ മത്സരം. 2010 ൽ ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടിയതിന് ശേഷം സ്പെയിൻ ആദ്യമായാണ് ലോകകപ്പിന്റെ സെമി ഫൈനലിൽ എത്തുന്നത്.
ആവേശകരമായ മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ മുപ്പതാം മിനിറ്റിൽ മിഡ്ഫീൽഡർ ഫാബിയൻ റൂയിസിലൂടെ സ്പെയിനാണ് ആദ്യം ലീഡ് എടുത്തത്. എന്നാൽ മികച്ച പോരാട്ടം പുറത്തെടുത്ത ബെൽജിയം നാൽപ്പതാം മിനിറ്റിൽ ഫോർവേഡ് ചാൾസ് ഡി കെറ്റെലറെയുടെ മനോഹരമായ ഹെഡ്ഡറിലൂടെ സമനില പിടിച്ചു. ഈ ഗോളോടെ ലോകകപ്പുകളിൽ ഗോൾ വഴങ്ങാതെ 649 മിനിറ്റുകൾ പിന്നിട്ട സ്പെയിന്റെ ലോക റെക്കോർഡ് റൺ അവസാനിച്ചു.
ആദ്യ പകുതിയിൽ ഇരുടീമുകളും ഓരോ ഗോൾ വീതം നേടി സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു. പതിനെട്ട് വയസോ അതിൽ താഴെയോ പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച താരം എന്ന ലോക റെക്കോർഡ് സ്പെയിന്റെ കൗമാര താരം ലാമിൻ യമാൽ ഈ മത്സരത്തോടെ സ്വന്തമാക്കി. താരത്തിന്റെ ആറാമത്തെ ലോകകപ്പ് മത്സരമായിരുന്നു ഇത്.
രണ്ടാം പകുതിയിൽ എഴുപത്തിയൊന്നാം മിനിറ്റിൽ ബെൽജിയത്തിന്റെ ഇതിഹാസ ഗോൾകീപ്പർ തിബോ കോർട്ടുവ പരിക്ക് മൂലം കളം വിട്ടത് അവർക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായി. പകരക്കാരനായി മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ സെനെ ലാമൻസ് ഗോൾവലയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തി. മത്സരം സമനിലയിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് കരുതിയിരിക്കെ എൺപത്തിയെട്ടാം മിനിറ്റിൽ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ മിഖേൽ മെറിനോ സ്പെയിന്റെ വിജയഗോൾ നേടി.
കുബാർസിയുടെ ലോങ് റേഞ്ച് ഷോട്ട് ബെൽജിയം പകരക്കാരൻ ഗോൾകീപ്പർ ലാമൻസ് തടുക്കുന്നതിൽ വരുത്തിയ പിഴവിൽ നിന്നുള്ള റീബൗണ്ടിലൂടെയാണ് മെറിനോ ഗോൾ വലയിലാക്കിയത്. ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ സമനില പിടിക്കാനുള്ള മികച്ച അവസരം ബെൽജിയത്തിന് ലഭിച്ചെങ്കിലും അലക്സിസ് സെയ്ലെമേക്കേഴ്സിന്റെ ക്രോസ് സ്പെയിൻ പ്രതിരോധം ഹെഡ്ഡ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു.
Content Highlights:
Spain defeated Belgium 2-1 in the thrilling FIFA World Cup 2026 quarter-final match in Los Angeles. Mikel Merino scored the dramatic 88th-minute winning goal following a major blunder by Belgium backup goalkeeper Senne Lammens. Spain will now face France in the semi-finals after ending Belgium’s tournament run.