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Kerala

കള്ളാടി തുരങ്കപാത: മണ്ണ് മാറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്താന്‍ വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍

എന്‍ ഐ ടി പ്രൊഫ. ഡോ സന്തോഷ് ജി തമ്പി, ഡോ. ജ്യൂഡ് ഇമ്മാനുവല്‍ സെസ്സ് ഡയറക്ടറുടെ പ്രതിനിധിഎന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമിതി

Published

Jul 11, 2026 12:34 am |

Last Updated

Jul 11, 2026 12:34 am

തിരുവനന്തപുരം | വയനാട് കള്ളാടി തുരങ്കപാതക്കായി നീക്കിയ മണ്ണ് മാറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്താന്‍ വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍. മൂന്നംഗ വിദഗ്ധ സമിതിയെയാണ് നിയോഗിച്ചത്. എന്‍ ഐ ടി പ്രൊഫ. ഡോ സന്തോഷ് ജി തമ്പിയും ഡോ. ജ്യൂഡ് ഇമ്മാനുവലും സെസ്സ് ഡയറക്ടറുടെ പ്രതിനിധിയുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് സമിതി.

എല്‍സ്റ്റണ്‍ എസ്റ്റേറ്റിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ടൗണ്‍ഷിപ്പിന്റെ സുരക്ഷ സമിതി ഉറപ്പു വരുത്തും. സുരക്ഷിതമായി മണ്ണ് നീക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച മേല്‍നോട്ടം സമിതി വഹിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയും നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് സമിതിയെ നിയോഗിക്കാന്‍ ധാരണയായത്. സമിതിക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നല്‍കാന്‍ വയനാട് ജില്ലാ കലക്ടറെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.

അതേസമയം, മണ്ണിടിച്ചിലില്‍ കാണാതായ വിക്രം റാണയ്ക്കായുള്ള തിരച്ചില്‍ നാളെയും തുടരും. രണ്ടാമത്തെ സോണില്‍ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന മണ്ണ് മുഴുവന്‍ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റാനുള്ള നടപടികള്‍ നാളെ ഉണ്ടാവും. രണ്ടാമത്തെ സോണ്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നാളത്തെ തിരച്ചില്‍ നടക്കുക. ഈ സോണില്‍ നിന്ന് റാണയെ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് മന്ത്രി ടി സിദ്ദിഖ് പറഞ്ഞു. മണ്ണിടിച്ചിലില്‍ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഏഴായി. തിരച്ചിലിന്റെ നാലാം ദിനത്തില്‍ കാണാതായ രാകേഷിന്റെ മൃതദേഹം പുഴയില്‍ നിന്നാണ് കണ്ടെടുത്തത്. പശ്ചിമബംഗാള്‍ സ്വദേശിയാണ് സര്‍വ്വേയറായ രാകേഷ് ഗുച്ചാദ്.

 

Content Highlights:
The Kerala government has appointed a three-member expert committee to study soil removal and ensure safety at the Wayanad Kalladi tunnel road project site. The decision follows a high-level meeting involving the Chief Minister. Meanwhile, the search for a missing person continues as the landslide death toll has reached seven.

 

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