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ഓഫീസുകളിൽ ഇനി മനുഷ്യർക്ക് പകരം ChatGPT റോബോട്ടുകൾ? വൻ വിപ്ലവവുമായി ഓപ്പൺഎഐയുടെ പുതിയ 'സൂപ്പർ ആപ്പ്'
പ്രോജക്റ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലുടനീളം ഫയലുകൾ നീക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.
ന്യൂഡൽഹി | ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ വൻ മുന്നേറ്റവുമായി പ്രമുഖ ടെക് കമ്പനിയായ ഓപ്പൺഎഐ. ഓഫീസുകളിലെയും ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ജോലി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി (Work Productivity) ‘ചാറ്റ്ജിപിടി വർക്ക്’ എന്ന പുതിയ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കമ്പനി പുറത്തിറക്കി. ഉപഭോക്താക്കളുടെ ദൈനംദിന ജോലികൾ ലളിതമാക്കുന്നതിനായി ഒരു ജനറൽ പർപ്പസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഏജന്റ് (Productivity Agent) ആയിട്ടാണ് ഈ പുതിയ ടൂൾ പ്രവർത്തിക്കുക. കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മോഡൽ ഫാമിലിയായ ജിപിടി 5.6 ആണ് ഈ പുതിയ സൂപ്പർ ആപ്പിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ചാറ്റ്ജിപിടി വർക്ക് ആപ്പിൽ ചാറ്റ്, വർക്ക്, കോഡെക്സ് എന്നിവ ഒരുമിച്ച് ഒരൊറ്റ ഇന്റർഫേസിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രോജക്റ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലുടനീളം ഫയലുകൾ നീക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. കൂടാതെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ടാസ്ക്സ് എന്ന ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് ഉപഭോക്താക്കൾ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ പോലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഈ എഐ ഏജന്റിന് സാധിക്കും. സ്ലാക്ക്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീംസ് സന്ദേശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും വെബ്സൈറ്റുകൾ നിരീക്ഷിക്കാനും റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കാനും ഇതിന് കഴിവുണ്ട്.
പുതിയ ജിപിടി 5.6 മോഡൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് വേരിയന്റുകളിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള ‘സോൾ’, ദൈനംദിന ജോലികൾക്കുള്ള ‘ടെറ’, ഏറ്റവും വേഗതയേറിയതും ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമായ ‘ലൂണ’ എന്നിവയാണ് അവ. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് 360 കോപൈലറ്റിന് കരുത്ത് പകരുന്നത് ഇനി മുതൽ ജിപിടി 5.6 ആയിരിക്കും.
പെയ്ഡ് വരിക്കാർക്ക് ഈ മോഡലുകളുടെ റീസണിങ് ലെവലുകൾ ആവശ്യാനുസരണം ക്രമീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. കോഡിങ് താല്പര്യമുള്ളവർക്കായി പുതിയ മൾട്ടി ഏജന്റ് സപ്പോർട്ടും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ പ്രോ, എന്റർപ്രൈസ്, എഡ്യൂ വരിക്കാർക്കാണ് ഈ സേവനം ലഭ്യമാകുക. പ്ലസ്, ബിസിനസ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് ലഭിക്കും.
Content Highlights:
OpenAI has launched ChatGPT Work, a new desktop application designed to function as a general-purpose productivity agent. Powered by the newly unveiled GPT-5.6 AI model family, including Sol, Terra, and Luna, the app automates complex workplace workflows. It allows multi-step task execution, file management, and scheduled operations across multiple connected platforms.