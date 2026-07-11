Kerala
വിഴിഞ്ഞം ഓഹരിക്കൈമാറ്റം: സി പി ഐഎമ്മില് അഭിപ്രായഭിന്നത; ചോദ്യങ്ങളില് ക്ഷുഭിതനായി പിണറായി വിജയന്
വിഴിഞ്ഞം ഓഹരിക്കൈമാറ്റ വിഷയത്തില് പാര്ട്ടിക്കുള്ളില് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഉയര്ന്നത്.
ഡല്ഹി| വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ ഓഹരിക്കൈമാറ്റ വിഷയത്തില് സിപിഐഎം നേതാക്കള്ക്കിടയില് അഭിപ്രായഭിന്നത തുടരുന്നതിനിടെ മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളോട് ക്ഷുഭിതനായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്. ‘എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കില് ഞാന് പറയും. നിങ്ങള് ഇവിടെ ഈ വടിയും നീട്ടി നില്ക്കേണ്ടതില്ല.’ ഡല്ഹി കേരള ഹൗസില്നിന്ന് സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗത്തില് പങ്കെടുക്കാന് സുര്ജിത് ഭവനിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.
വിഴിഞ്ഞം ഓഹരിക്കൈമാറ്റ വിഷയത്തില് പാര്ട്ടിക്കുള്ളില് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഉയര്ന്നത്. വിഷയം വിവാദമാക്കേണ്ടതില്ലെന്നായിരുന്നു ഇ പി ജയരാജന്റെ നിലപാട്. ഈ അഭിപ്രായത്തെ എല്ഡിഎഫ് കണ്വീനര് ടി പി രാമകൃഷ്ണനും പിന്തുണച്ചു. എന്നാല്, “വിവാദമാക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതില് കാര്യമില്ല” എന്നായിരുന്നു തോമസ് ഐസകിന്റെ പ്രതികരണം. ഈ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളില് പിണറായി വിജയന് അതൃപ്തിയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്.
അതേസമയം, വിഷയത്തില് പാര്ട്ടിക്കുള്ളില് അഭിപ്രായവ്യത്യാസമില്ലെന്ന് സിപിഐഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദന് വ്യക്തമാക്കി. സര്ക്കാരിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിലെ ഓഹരിക്കൈമാറ്റം നടത്താന് പാടില്ലെന്നും, സര്ക്കാരിനെ അറിയിക്കാതെ സെബിയെ സമീപിച്ചത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
വിഷയത്തില് കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധി മറുപടി പറയേണ്ട ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും എം വി ഗോവിന്ദന് പറഞ്ഞു. അദാനിക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും നല്കിയത് ഇടതുപക്ഷമാണെന്ന രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ ആരോപണം തള്ളി, വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരാര് ഉമ്മന്ചാണ്ടി സര്ക്കാരിന്റെ കാലത്താണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സര്ക്കാര് അറിയാതെ ഓഹരിക്കൈമാറ്റം നടക്കാന് പാടില്ലെന്നും, ഇക്കാര്യത്തില് ബന്ധപ്പെട്ടവര് വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നല്കണമെന്നും എം വി ഗോവിന്ദന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Content Highlights:
Pinarayi Vijayan reacted angrily to media queries in Delhi regarding the Vizhinjam port share transfer dispute. While MV Govindan stated there is no rift within the party, Thomas Isaac and EP Jayarajan have voiced differing views. Govindan questioned the share transfer without government consent.