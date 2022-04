പാക് പ്രസിഡന്റിന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം; പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഇന്നുണ്ടാകാനിടയില്ല

ഇസ്ലാമാബാദ് | പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പാക്കിസ്ഥാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയായി പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഷഹബാസ് ശരീഫിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഇന്നുണ്ടാകാനിടയില്ല. പാക് പ്രസിഡന്റ് ഡോ. ആരിഫ് ആല്‍വിക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് ഡോക്ടർമാര്‍ ഏതാനും ദിവസത്തെ വിശ്രമം നിര്‍ദേശിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണിത്. ആരിഫ് ആല്‍വിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കേണ്ടത്.

പാക്കിസ്ഥാന്റെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയായി പാക്കിസ്ഥാന്‍ മുസ്ലിം ലീഗ് നവാസ് അധ്യക്ഷന്‍ ഷഹബാസ് ഷരീഫിനെ നേരത്തെ ദേശീയ അസംബ്ലി തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. 174 വോട്ടുകളാണ് അദ്ദേഹം നേടിയത്. തുടർന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകള്‍ ഇന്ന് രാത്രി എട്ടരയോടെ നടക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ആരിഫ് ആൽവിക്ക് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടത്. ആൽവിക്ക് ഏതാനും ദിവസം വിശ്രമം നിർദേശിച്ചതായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

President Dr. Arif Alvi has complained of discomfort. The physician has examined him thoroughly and has advised him rest for a few days.

