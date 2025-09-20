Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു കുട്ടിക്ക് കൂടി അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു
ഇതോടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം പത്തായി
കോഴിക്കോട് | സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു കുട്ടിക്ക് കൂടി അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു. മലപ്പുറം കാരക്കോട് സ്വദേശിയായ 13 വയസ്സുകാരനാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലുള്ള കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇതോടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം പത്തായി.
നിലവിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ഒമ്പത് പേരാണ് രോഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഇതിൽ നാല് കുട്ടികളും അഞ്ച് മുതിർന്നവരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരാൾ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സയിലുണ്ട്.
ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നുണ്ട്. രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള പ്രതിരോധ നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കി.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു കുട്ടിക്ക് കൂടി അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു
Kerala
ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം മോഹൻലാലിന്
Kerala
രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു അടുത്ത മാസം ശബരിമല സന്ദർശിക്കും
National
ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ അഭിമാനം; മിഗ്-21 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഓർമയാകുന്നു
Kerala
അതിദരിദ്രര്ക്ക് വാതില്പ്പടി സേവനങ്ങളുമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ്
Kerala
അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം: കോഴിക്കോട് ഇന്നലെ മരിച്ച ഹോട്ടൽ തൊഴിലാളിയുടെ സഹജീവനക്കാരനും മരിച്ചത് സമാനമായ ലക്ഷണങ്ങളോടെ
National