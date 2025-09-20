Connect with us

എച്ച് വൺ ബി വിസ നിയന്ത്രണം: മോദി ദുർബലനായ പ്രധാനമന്ത്രിയെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി

Published

Sep 20, 2025 8:45 pm |

Last Updated

Sep 20, 2025 8:45 pm

ന്യൂഡൽഹി | അതിവിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള H-1B വിസക്ക് അമേരിക്ക കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ്. വാർഷിക ഫീസായി ഒരു ലക്ഷം ഡോളർ (ഏകദേശം 88 ലക്ഷം രൂപ) ഈടാക്കാനുള്ള അമേരിക്കയുടെ നീക്കം ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫഷണലുകളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു ‘ദുർബലനായ’ നേതാവാണെന്ന് ലോക്‌സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വിമർശിച്ചു. വിദേശനയം ‘പരിഭ്രമവും പൊള്ളയായ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും ഉച്ചത്തിലുള്ള പ്രകടനങ്ങളുമായി’ മാറിയെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ ആരോപിച്ചു. ഇത്തരം നാടകങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

H-1B വിസക്ക് ഒരു ലക്ഷം ഡോളർ ഫീസ് ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു. ഇതിനെത്തുടർന്ന് ചില വലിയ ടെക് കമ്പനികൾ വിസ ഉടമകളോട് അമേരിക്കയിൽ തുടരാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ മടങ്ങാനോ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. H-1B വിസ ഉടമകളിൽ ഏകദേശം 70 ശതമാനം ഇന്ത്യക്കാരാണ്. അതിനാൽ ഈ നീക്കം സാങ്കേതിക മേഖലയെ കാര്യമായി ബാധിക്കും.

ഈ വാർത്ത പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്റെ ‘X’ അക്കൗണ്ടിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. “ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ദുർബലനായ പ്രധാനമന്ത്രിയാണുള്ളത്” – അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. 2017-ൽ അമേരിക്കൻ സന്ദർശന വേളയിൽ മോദിയും ട്രംപും തമ്മിൽ H-1B വിസയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാത്തതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ പഴയ ട്വീറ്റും അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു.

പുതിയ ഫീസ് രാജ്യത്തെ സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നും 70 ശതമാനം H-1B വിസ ഉടമകളും ഇന്ത്യക്കാരാണെന്നും ഖാർഗെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

