National
പൂനെയില് കൗമാരക്കാരനെ കുത്തിക്കൊലപ്പടുത്തി; മൂന്ന് കൗമാരക്കാര് പിടിയില്
സുഹൃത്തിനൊപ്പം ഇരുചക്ര വാഹനത്തില് പോവുകയായിരുന്ന കൗമാരക്കാരനെ മൂര്ച്ചയുള്ള ആയുധങ്ങള് കൊണ്ട് കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു
മുംബൈ | മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെയില് പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത ആണ്കുട്ടിയെ കുത്തിക്കെലപ്പെടുത്തി. സംഭവത്തില് മൂന്നു കൗമാരക്കാരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.ബാജിറാവു റോഡിലുള്ള മഹാറാണ പ്രതാപ് ഗാര്ഡന് സമീപമാണ് കൊലപാതകം നടന്നത്.
സുഹൃത്തിനൊപ്പം ഇരുചക്ര വാഹനത്തില് പോവുകയായിരുന്ന കൗമാരക്കാരനെ മൂര്ച്ചയുള്ള ആയുധങ്ങള് കൊണ്ട് കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്നും മൂന്ന് പ്രതികളേയും കസസ്റ്റഡിയിലെടുത്തുവെന്നും ഖഡക് പോലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രതികളും കൊല്ലപ്പെട്ടയാളും ഒരു പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവരാണെന്നും മുന് വൈരാഗ്യമാണ് കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Uae
ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം
Kerala
പി എം ശ്രീയില് നിന്നും പിന്മാറാനുള്ള കത്ത് വൈകിപ്പിച്ചിട്ടില്ല; എസ്എസ്എയില് കേന്ദ്രം തരാനുള്ളത് 1158 കോടി: മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടി
Kerala
മെഡിക്കല് കോളജുകളില് ഇന്നും ഒപി ബഹിഷ്കരിച്ച് ഡോക്ടര്മാര്; വലഞ്ഞ് ജനം
Kerala
മൂന്നാറില് വിനോദ സഞ്ചാരിക്ക് മോശം അനുഭവം; കുറ്റക്കാരായ ടാക്സി ഡ്രൈവര്മാരുടെ ലൈസന്സ് തെറിക്കും
National
ബിഹാറില് ഇന്ന് നിശബ്ദ പ്രചാരണം; ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നാളെ
National
പൂനെയില് കൗമാരക്കാരനെ കുത്തിക്കൊലപ്പടുത്തി; മൂന്ന് കൗമാരക്കാര് പിടിയില്
Kerala