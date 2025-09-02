Kerala
ഓണം വാരാഘോഷം: ഗവര്ണര് പങ്കെടുക്കും
ഈമാസം ഒമ്പതാം തീയതി നടക്കുന്ന ഓണാഘോഷ റാലി ഗവര്ണര് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും.
തിരുവനന്തപുരം | ഓണം വാരാഘോഷ പരിപാടിയില് ഗവര്ണര് രാജേന്ദ്ര അര്ലേക്കര് പങ്കെടുക്കും. മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
ഈമാസം ഒമ്പതാം തീയതി നടക്കുന്ന ഓണാഘോഷ റാലി ഗവര്ണര് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും. ഗവര്ണര്ക്ക് ഓണക്കോടി കൈമാറിയതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
മന്ത്രിമാരായ വി ശിവന്കുട്ടിയും മുഹമ്മദ് റിയാസും രാജ്ഭവനില് നേരിട്ടെത്തിയാണ് ഓണം വാരാഘോഷത്തിന് ഗവര്ണറെ ക്ഷണിച്ചത്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
National
ബില്ലുകളിന്മേല് തീരുമാനം; രാഷ്ട്രപതിക്കും ഗവര്ണര്ക്കും സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കാനാകില്ല: സുപ്രീം കോടതി
Kerala
ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം: സര്ക്കാരിന്റേത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗിമ്മിക്ക് മാത്രമെന്ന് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി
Kerala
ഓണം വാരാഘോഷം: ഗവര്ണര് പങ്കെടുക്കും
National
ബെംഗളൂരുവിനെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചു; മലയാള സിനിമ 'ലോക'യ്ക്കെതിരെ പരാതിയുമായി സംഘടനകള്
National
ചെരുപ്പില് കിടന്നിരുന്ന പാമ്പ് കടിച്ചു; സോഫ്റ്റ്വെയര് എന്ജിനീയര്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
Kerala
കാരുണ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി; 124.63 കോടി രൂപ കൂടി അനുവദിച്ച് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്
Kerala