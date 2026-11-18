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സി ഇ ഒ പദവിയില് തിരിച്ചെത്താന് തയ്യാറെന്ന് ജെന്സന് ഹുവാങ്; തിരിച്ചെടുക്കില്ലെന്ന് എന്വിഡിയ ചെയര്മാന്
'കമ്പനിയുടെ ബോര്ഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജി ഏകകണ്ഠമായി അംഗീകരിച്ചു.'
വാഷിങ്ടണ് | സിലിക്കണ് വാലിയില് നിന്നുള്ള സമ്മര്ദവും പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന്റെ പിന്തുണയും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, എന്വിഡിയ (Nvidia)യുടെ സി ഇ ഒ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചുവരാനുള്ള ജെന്സെന് ഹുവാങിന്റെ വാഗ്ദാനം കമ്പനി തള്ളി. ഇതോടെ, ആര്ട്ടിഫിഷ്യല് ഇന്റലിജന്സ്, വ്യവസായ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖനും ശതകോടീശ്വരനുമായ അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും നിയമനം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതക്ക് തത്കാലം വിരാമമായി. ചൈനീസ് വ്യവസായിയും ചൈനക്ക് വേണ്ടി ചാരപ്പണി നടത്തിയെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്നതുമായ ഒരു സ്ത്രീയുമായുള്ള ബന്ധം ഉള്പ്പെടെ, വിവാഹേതര ബന്ധങ്ങള് ഉണ്ടെന്ന് ജെന്സെന് ഹുവാങ് സമ്മതിച്ചതിനെ തുടര്ന്നാണ് എന്വിഡിയ അദ്ദേഹത്തെ സി ഇ ഒ പദവിയില് നിന്ന് പുറത്താക്കിയത്. ഹുവാങിനെ പെട്ടെന്ന് പുറത്താക്കിയതും, തുടര്ന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തില് ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിനുള്ളില്ത്തന്നെ അഭിപ്രായഭിന്നത ഉണ്ടായതും വലിയ ചര്ച്ചയായിരുന്നു.
കമ്പനിയുടെ ബോര്ഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജി ഏകകണ്ഠമായി അംഗീകരിച്ചുവെന്നും ജെന്സെനെ സി ഇ ഒ ആയി തിരിച്ചെടുക്കാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും എന്വിഡിയ ചെയര്മാന് ഹാര്വി ജോണ്സ് അറിയിച്ചു. കമ്പനിയുടെ ത്രൈമാസ വരുമാന അവലോകന യോഗത്തിന്റെ (earnings call) തുടക്കത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവന. ‘സ്ഥിരമായ ഒരു സി ഇ ഒയെ എത്രയും വേഗം നിയമിക്കാന് ഞങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാല്, തികച്ചും അനുയോജ്യനായ വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുമ്പ്, ധൃതിപിടിച്ച് ആരെയും നിയമിക്കാന് ഞങ്ങള് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല.’- ഹാര്വി ജോണ്സ് വ്യക്തമാക്കി.
എന്വിഡിയയില് സമഗ്രമായ അഴിച്ചുപണി വേണമെന്ന് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസെന്റ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ, ഹുവാങിന്റെ തിരിച്ചുവരവിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ട്രംപ് രംഗത്തെത്തി. വിവാദത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായ സ്ത്രീ വഴി, ചൈനയിലേക്ക് കയറ്റുമതി നിരോധിച്ചിട്ടുള്ള എ ഐ (AI) ചിപ്പുകള് എന്വിഡിയ അനധികൃതമായി കടത്തിയോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു ട്രംപ് ഈ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത്.
തന്റെ തിരിച്ചുവരവ് ഓഹരിയുടമകള്ക്കും ജീവനക്കാര്ക്കും കമ്പനിക്കും രാജ്യത്തിനും ഗുണകരമാണെന്ന് ബോര്ഡ് തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കില്, ആ ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതില് തനിക്ക് അഭിമാനമേയുള്ളൂ എന്ന് ഹുവാങ് സാമൂഹിക മാധ്യമത്തില് കുറിച്ചിരുന്നു. തന്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തില് ‘ഗുരുതരമായ തെറ്റുകള്’ സംഭവിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു.
നിലവിലെ പ്രതിസന്ധികള്ക്കിടയിലും, മൂന്നാം പാദത്തില് വാള് സ്ട്രീറ്റിന്റെ (Wall Street) പ്രതീക്ഷകളെ മറികടന്നുകൊണ്ട് എന്വിഡിയ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. കമ്പനിയുടെ വരുമാനം 116 ബില്യണ് ഡോളറിലെത്തി; ഇത് മുന്വര്ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇരട്ടി തുകയാണ്. ഓഹരിയൊന്നിന് 2.70 ഡോളര് എന്ന നിരക്കില് അറ്റാദായവും കമ്പനി രേഖപ്പെടുത്തി. 2.48 ഡോളര് എന്നായിരുന്നു വിപണി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. വിപണി സമയം അവസാനിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള വ്യാപാരത്തില് (after-hours trading) എന്വിഡിയയുടെ ഓഹരി വില 5.2 ശതമാനം ഉയര്ന്നു.
അതിനിടെ, സ്പേസ് എക്സ് (SpaceX), ടെസ്ല (Tesla) എന്നിവയുടെ സി ഇ ഒ ആയ ഇലോണ് മസ്ക് ഉള്പ്പെടെയുള്ള സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ ചില പ്രമുഖര്, ഹുവാങിനെ വീണ്ടും നിയമിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആര്ട്ടിഫിഷ്യല് ഇന്റലിജന്സ് മേഖലയുടെ ശക്തനായ വക്താവായ ഹുവാങ്, അത്യാധുനിക എ ഐ മോഡലുകള്ക്ക് ആവശ്യമായ ചിപ്പുകള് നല്കുന്ന പ്രധാന സ്ഥാപനമായി എന്വിഡിയയെ വളര്ത്തിയെടുക്കുന്നതില് നിര്ണായക പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹുവാങുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലര്ത്തുന്ന ട്രംപും, അദ്ദേഹവുമായി പലതവണ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെന്ന നിലയില് തിരിച്ചുവരവിനെ പിന്തുണച്ചു.
Content Highlights:Former Nvidia CEO Jensen Huang expressed his willingness to return to the top leadership role if the board approves. However, Nvidia Chairman Harvey Jones officially dismissed the possibility of reinstating him following his recent resignation. Interim CEO Colette Kress continues to lead the AI chipmaker amid ongoing board reviews.