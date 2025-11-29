Ongoing News
നതിങ് ഒ എസ് 4.0 അപ്ഡേറ്റ് പുറത്തിറക്കി; പുതിയ ഫീച്ചറുകളും യു ഐ മാറ്റങ്ങളും
ന്യൂഡൽഹി | ആൻഡ്രോയിഡ് 16-നെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നതിങിൻ്റെ (Nothing) ഏറ്റവും പുതിയ കസ്റ്റം സ്കിൻ ആയ നതിങ് ഒ എസ് 4.0 (Nothing OS 4.0) അപ്ഡേറ്റ് പുറത്തിറക്കി. നതിങ് ഫോൺ 2, നതിങ് ഫോൺ 2എ, നതിങ് ഫോൺ 2എ പ്ലസ് എന്നീ മൂന്ന് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിലാണ് നിലവിൽ അപ്ഡേറ്റ് ലഭിക്കുക. യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് (യു ഐ) മാറ്റങ്ങൾ, പുതിയ ക്രിയേറ്റീവ് ടൂളുകൾ, സ്വകാര്യതാ നവീകരണങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ഫേംവെയർ പതിപ്പുകൾ എന്നിവ പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നവംബർ 28 മുതൽ ഈ ഉപകരണങ്ങളിൽ അപ്ഡേറ്റ് ലഭിച്ചു തുടങ്ങി.
ഓരോ മോഡലിനും വ്യത്യസ്ത ബിൽഡ് നമ്പറുകളിലാണ് നതിങ് ഒ എസ് 4.0 എത്തുന്നത്. ഫോൺ 2-ന് B4.0-251119-1654 എന്ന ബിൽഡ് നമ്പറും, ഫോൺ 2എ-ക്ക് B4.0-251120-1747 എന്ന ബിൽഡ് നമ്പറും, ഫോൺ 2എ പ്ലസിന് B4.0-251120-1812 എന്ന ബിൽഡ് നമ്പറുമാണ് ലഭിക്കുക.
പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ:
യു ഐ, ഫീച്ചറുകൾ: ഹോം സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് ആപ്പുകൾ മറച്ചുവെക്കാനുള്ള സംവിധാനം പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ആപ്പ് ഡ്രോവർ കൂടുതൽ മികച്ചതാക്കി. നതിങ് ആപ്പിൻ്റെ ഐക്കൺ നവീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ക്യാമറ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ: ഇൻ്റൻസിറ്റി ക്രമീകരണം, സ്ട്രെച്ച്-സ്റ്റൈൽ ഫിൽട്ടറുകൾ, ഓഡിയോ സഹിതം കൂടുതൽ നേരം മോഷൻ ഫോട്ടോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം, പുതിയ നതിങ് വാട്ടർമാർക്കുകൾ, ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഫ്രെയിമുകൾ എന്നിവ ക്യാമറ വിഭാഗത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാമറ ഇൻ്റർഫേസും മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സിസ്റ്റം പരിഷ്കാരങ്ങൾ: ഗ്ലിഫ് ലൈറ്റുകൾ, സെർച്ച് ബാർ, ആപ്പ് ഡ്രോവർ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിലുള്ള സിസ്റ്റം അനുഭവത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ അപ്ഡേറ്റ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
നതിങ് ഒ എസ് 4.0 അപ്ഡേറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട വിധം:
ഘട്ടം 1: നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിൽ തീർപ്പാക്കാത്ത അപ്ഡേറ്റുകൾ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ Settings > System > System updates തുറക്കുക.
ഘട്ടം 2: നതിങ് ഒ എസ് 4.0 ഒരു പ്രധാന അപ്ഡേറ്റാണ്, ഇതിന് 3 മുതൽ 5 ജി ബി വരെ ഡൗൺലോഡ് വലുപ്പമുണ്ട്.
ഘട്ടം 3: അപ്ഡേറ്റ് സുഗമമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ആവശ്യമായത്ര ഫ്രീ സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
ഘട്ടം 4: ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഫോണിന് കുറഞ്ഞത് 40% ചാർജ് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.