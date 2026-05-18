നീറ്റ് പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ച: പ്രമുഖ കോച്ചിംഗ് സെന്റർ സ്ഥാപകനെ സി ബി ഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

നീറ്റ് പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ച: പ്രമുഖ കോച്ചിംഗ് സെന്റർ സ്ഥാപകനെ സി ബി ഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു
ന്യൂഡൽഹി | നീറ്റ് യുജി പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ചക്കേസിൽ പ്രമുഖ കോച്ചിംഗ് സെന്റർ സ്ഥാപകനെ സി ബി ഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ലാതൂർ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന റെണുകാ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസസിന്റെ (ആർ സി സി) സ്ഥാപകൻ ശിവരാജ് രഘുനാഥ് മൊട്ടേഗാവ്കറാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി ബി ഐ നടത്തുന്ന പത്താമത്തെ അറസ്റ്റാണിത്.
മെയ് മൂന്നിന് നടന്ന പരീക്ഷയുടെ ചോർന്ന ചോദ്യപേപ്പർ മൊട്ടേഗാവ്കറുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസി ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ചോദ്യപേപ്പർ ചോർത്തുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത സംഘത്തിലെ സജീവ അംഗമായിരുന്നു ഇയാളെന്ന് സി ബി ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. ചോദ്യപേപ്പറും ഉത്തരങ്ങളും പരീക്ഷ നടക്കുന്നതിന് പത്തു ദിവസം മുമ്പ്, അതായത് ഏപ്രിൽ 23-ന് തന്നെ മൊട്ടേഗാവ്കറിന് ലഭിച്ചിരുന്നതായി അറസ്റ്റ് രേഖകളിൽ പറയുന്നു.
ചോർന്ന ചോദ്യപേപ്പറുകളുടെയും ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെയും പകർപ്പുകൾ കൈയെഴുത്തു പ്രതികളായി ഇയാൾ പലർക്കും നൽകിയിരുന്നതായും പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം ഇവ നശിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞതായും സി ബി ഐ ആരോപിക്കുന്നു. നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസിയുമായി (എൻ ടി എ) ബന്ധമുള്ള കെമിസ്ട്രി ലക്ചറർ പി വി കുൽക്കർണിയുമായി ഇയാൾക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. ലാത്തൂരിലെ ശിവനഗർ പ്രദേശത്തുള്ള ഇയാളുടെ കോച്ചിംഗ് സെന്ററിലും വസതിയിലും നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ, നീറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്ന അതേ ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ കെമിസ്ട്രി ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് സി ബി ഐ കണ്ടെടുത്തു.
അറസ്റ്റിന് മുന്നോടിയായി വെള്ളിയാഴ്ച മൊട്ടേഗാവ്കറുടെ വസതിയിൽ വെച്ച് എട്ട് മണിക്കൂറോളം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വിവിധയിടങ്ങളിലായി അഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സി ബി ഐ പരിശോധന നടത്തുകയും ലാപ്ടോപ്പുകളും മൊബൈൽ ഫോണുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർണായക രേഖകൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവ വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയാണ്.
ഡൽഹി, ജയ്പൂർ, ഗുരുഗ്രാം, നാസിക്, പൂനെ, ലാത്തൂർ, അഹല്യനഗർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നായി ഇതുവരെ പത്തുപേരെയാണ് ഈ കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നേരത്തെ കെമിസ്ട്രി ലക്ചറർ പി വി കുൽക്കർണി, ബയോളജി ലക്ചറർ മനീഷ മന്ദ്ഹാരെ എന്നിവരെ സി ബി ഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയെ തുടർന്ന് നീറ്റ് യുജി പരീക്ഷ റദ്ദാക്കാൻ കാരണമായ സംഭവത്തിൽ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പ്രത്യേക സംഘ രൂപീകരിച്ചാണ് സി ബി ഐ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്.
Summary
The Central Bureau of Investigation (CBI) has arrested Shivraj Raghunath Motegaonkar, the founder of Renukai Chemistry Classes (RCC) in Latur, in connection with the NEET UG 2026 paper leak case. Officials revealed that a copy of the leaked question paper was recovered from his mobile phone, and he allegedly received the materials ten days prior to the exam. This marks the tenth arrest in the ongoing investigation into the nationwide medical entrance exam scam. The CBI has also seized several incriminating documents, laptops, and mobile phones during recent searches across multiple locations.