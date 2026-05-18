കേരളത്തിൽ വയോജനങ്ങൾക്കായി ജപ്പാൻ മോഡലിൽ പ്രത്യേക വകുപ്പ്; ജപ്പാനിലെ വയോജന പരിചരണം ഇങ്ങനെ...

കേരളത്തിൽ വയോജനങ്ങൾക്കായി ജപ്പാൻ മോഡലിൽ പ്രത്യേക വകുപ്പ്; ജപ്പാനിലെ വയോജന പരിചരണം ഇങ്ങനെ...
തിരുവനന്തപുരം | ജപ്പാനിലെ ലോകോത്തര വയോജന പരിപാലന രീതികൾ മാതൃകയാക്കി കേരളത്തിൽ പ്രത്യേക ‘വയോജന വകുപ്പ്’ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വയോധികരുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായ ജപ്പാൻ, തങ്ങളുടെ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കായി നടപ്പിലാക്കിയ വിപ്ലവാത്മകമായ പദ്ധതികൾ ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. കേരളത്തിലും സമാനമായ രീതിയിൽ പ്രായമായവരുടെ ജനസംഖ്യ ദ്രുതഗതിയിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ജപ്പാൻ മാതൃക എന്താണെന്നും അത് കേരളത്തിന് എങ്ങനെ തുണയാകുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
എന്താണ് ജപ്പാനിലെ ‘കൈഗോ ഹോക്കൻ’ (Kaigo Hoken) മാതൃക?
ജപ്പാൻറെ വയോജന സംരക്ഷണത്തിന്റെ നട്ടെല്ല് 2000-ൽ അവർ ആരംഭിച്ച ‘കൈഗോ ഹോക്കൻ’ അഥവാ ലോങ് ടേം കെയർ ഇൻഷുറൻസ് (LTCI) പദ്ധതിയാണ്. 40 വയസ്സ് തികയുന്ന എല്ലാ ജാപ്പനീസ് പൗരന്മാരും ഈ പൊതു ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽ നിർബന്ധിതമായി പങ്കാളികളാകണം. ഇതിലൂടെ സമാഹരിക്കുന്ന തുകയും സർക്കാർ നികുതിയും ചേർത്താണ് വയോജന പരിപാലനത്തിനുള്ള ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നത്.
65 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഏതൊരു പൗരനും ശാരീരികമോ മാനസികമോ ആയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുമ്പോൾ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ മികച്ച പരിചരണം ഉറപ്പാക്കുന്നു. ചികിത്സാ-പരിപാലന ചെലവുകളുടെ 70 മുതൽ 90 ശതമാനം വരെ ഈ ഇൻഷുറൻസ് വഴി സർക്കാർ വഹിക്കുമ്പോൾ, ഗുണഭോക്താവ് വെറും 10 മുതൽ 30 ശതമാനം വരെ മാത്രം കൈയിൽ നിന്ന് നൽകിയാൽ മതിയാകും.
ജപ്പാൻ മാതൃകയുടെ സവിശേഷതകൾ
- കെയർ മാനേജർമാരുടെ സേവനം: ഓരോ മുതിർന്ന പൗരന്റെയും ശാരീരികാവസ്ഥ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച് അവർക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള പരിചരണമാണ് വേണ്ടതെന്ന് നിശ്ചയിക്കാൻ പ്രത്യേക ‘കെയർ മാനേജർമാരെ’ നിയോഗിക്കുന്നു. ഇവർ വ്യക്തിഗത കെയർ പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നു.
- കമ്മ്യൂണിറ്റി അധിഷ്ഠിത സംയോജിത പരിചരണം: പ്രായമായവരെ വൃദ്ധസദനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് പകരം, അവർക്ക് സ്വന്തം വീടുകളിലും പരിചിതമായ സാഹചര്യങ്ങളിലും ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കുക എന്നതാണ് ജപ്പാന്റെ നയം. ഇതിനായി ഡേ-കെയർ സെന്ററുകൾ, ഹ്രസ്വകാല താമസ സൗകര്യങ്ങൾ (Short-stay), ഹോം നഴ്സിങ് സേവനങ്ങൾ എന്നിവ പ്രാദേശികമായി ലഭ്യമാക്കുന്നു.
- സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം: വയോജന പരിപാലനത്തിനായി ജപ്പാൻ റോബോട്ടിക് സാങ്കേതികവിദ്യയും ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് ഡാറ്റാബേസുകളും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കിടപ്പിലായ രോഗികളെ മാറ്റാനും മറ്റും സഹായിക്കുന്ന കെയർ റോബോട്ടുകൾ അവിടെ സജീവമാണ്.
- ഡിമൻഷ്യ കെയർ (ഓറഞ്ച് പ്ലാൻ): അൽഷിമേഴ്സ്, ഡിമൻഷ്യ (മറവിരോഗം) ബാധിച്ചവർക്കായി ‘ന്യൂ ഓറഞ്ച് പ്ലാൻ’ എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേക പദ്ധതി ജപ്പാനിലുണ്ട്. രോഗം നേരത്തെ തിരിച്ചറിയാനും അവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി ജീവിക്കാനുമുള്ള അന്തരീക്ഷം ഇതിലൂടെ ഒരുക്കുന്നു.
കേരളത്തിന് ഇത് എങ്ങനെ മാതൃകയാക്കാം?
കേരളത്തിലും വയോജനങ്ങളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർധിച്ചുവരികയാണ്. വിദേശത്തുളള മക്കൾ, ഒറ്റപ്പെട്ടുപോകുന്ന മാതാപിതാക്കൾ, വർധിച്ചുവരുന്ന ചികിത്സാച്ചെലവ് എന്നിവ കേരളം ഇന്ന് നേരിടുന്ന വലിയ സാമൂഹിക വെല്ലുവിളികളാണ്. ജപ്പാൻ മാതൃകയിലുള്ള ഒരു വയോജന വകുപ്പ് വരുന്നതോടെ താഴെ പറയുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കേരളത്തിലും സാധ്യമാകും:
- ഏകീകൃത വയോജന ഡാറ്റാബേസ്: സംസ്ഥാനത്തെ വയോജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ-സാമൂഹിക വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനം.
- തദ്ദേശീയ പരിചരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ: വയോധികർക്ക് പകൽ സമയങ്ങളിൽ ഒത്തുചേരാനും പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ പരിശോധനകൾ നടത്താനുമുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററുകൾ കുടുംബശ്രീ, തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ വഴി വിപുലീകരിക്കാം.
- പ്രൊഫഷണൽ കെയർ ഗിവർമാർ: പ്രായമായവരെ പരിചരിക്കുന്നതിനായി അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച കെയർ ഗിവർമാരുടെ ഒരു വലിയ നിരയെ കേരളത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും.
പ്രായമാകൽ എന്നത് ഒരു ശാപമല്ല, മറിച്ച് അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കേണ്ട ജീവിതഘട്ടമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാണ് ജപ്പാൻറെ രീതി. കേരളത്തിൽ പുതിയ വയോജന വകുപ്പ് യാഥാർത്ഥ്യമാകുമ്പോൾ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതത്വവും കരുതലും ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
Summary
The Chief Minister of Kerala, V D Satheesan, has announced the establishment of a dedicated Elderly Department in the state, drawing inspiration from Japan’s highly successful elderly care model. Japan’s system is rooted in the ‘Kaigo Hoken’ (Long-Term Care Insurance), which provides comprehensive community-based support, professional care managers, and financial subsidies for citizens aged 65 and above. Implementing a similar structure in Kerala will address the challenges of its rapidly aging population by offering structured, localized, and professional caregiving services. This special story explores how Japan’s innovative approach can serve as a blueprint for transforming eldercare in Kerala.