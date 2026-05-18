സഊദി അറേബ്യക്ക് നേരെ വീണ്ടും ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണ ശ്രമം

ഇറാഖ് വ്യോമാതിര്‍ത്തിയില്‍ നിന്ന് പ്രവേശിച്ച മൂന്ന് ഡ്രോണുകള്‍ വ്യോമ പ്രതിരോധ സേന തകര്‍ത്തു.

Published

May 18, 2026 9:06 pm |

Last Updated

May 18, 2026 9:06 pm

റിയാദ് | സഊദി അറേബ്യക്ക് നേരെ വീണ്ടും ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണ ശ്രമം. ഇറാഖ് വ്യോമാതിര്‍ത്തിയില്‍ നിന്ന് പ്രവേശിച്ച മൂന്ന് ഡ്രോണുകള്‍ സഊദി വ്യോമപ്രതിരോധ സേന തകര്‍ത്തതായി സഊദി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയ വക്താവ് മേജര്‍ ജനറല്‍ തുര്‍ക്കി അല്‍-മാലികി പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരവും സുരക്ഷയും ലംഘിക്കാനുള്ള ഏതൊരു ശ്രമത്തിനും മറുപടി നല്‍കാന്‍ ആവശ്യമായ പ്രവര്‍ത്തന നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കും.

രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരുടെയും താമസക്കാരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാന്‍ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും അല്‍-മാലികി വ്യക്തമാക്കി.

 

