Connect with us

International

വസതിയില്‍ നിന്നും പണം കണ്ടെത്തിയ സംഭവം; ജസ്റ്റിസ് യശ്വന്ത് വര്‍മയെ ഇംപീച്ച്‌മെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള നടപടികള്‍ക്ക് തുടക്കമായി

ഇതിനായി മൂന്നംഗ സമിതിയെ നിയമിച്ചതായി സ്പീക്കര്‍ ലോക്‌സഭയെ അറിയിച്ചു

Published

Aug 12, 2025 12:52 pm |

Last Updated

Aug 12, 2025 12:53 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി |  വീട്ടിലെ സ്‌റ്റോര്‍ മുറിയില്‍ നിന്ന് പണം കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തില്‍ ജസ്റ്റിസ് യശ്വന്ത് വര്‍മയെ ഇംപീച്ച്‌മെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമായതായി ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കര്‍ ഓം ബിര്‍ള. ഇതിനായി മൂന്നംഗ സമിതിയെ നിയമിച്ചതായി സ്പീക്കര്‍ ലോക്‌സഭയെ അറിയിച്ചു. വര്‍മയെ തല്‍സ്ഥാനത്തുനിന്നും നീക്കുന്നതിനായി എംപിമാര്‍ നേരത്തെ ഇംപീച്ച്‌മെന്റ് നോട്ടിസ് നല്‍കിയിരുന്നു. നോട്ടിസ് അംഗീകരിച്ചാണ് സമിതിയെ നിയോഗിച്ചത്. സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജി അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ളതാണന് സമതി

ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയും നിയമവിദഗ്ധനും സമിതിയിലുണ്ടാകും. സമിതി റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും നടപടികള്‍. മൂന്നു മാസത്തിനകം സമിതി റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കണം. അടുത്ത സമ്മേളനം റിപ്പോര്‍ട്ട് പരിഗണിക്കും. സുപ്രീംകോടതി അന്വേഷ

ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ആയിരുന്ന യശ്വന്ത് വര്‍മയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലെ സ്റ്റോര്‍ റൂമില്‍ വന്‍തോതില്‍ പണം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചത്. യശ്വന്ത് വര്‍മയ്ക്കെതിരെ നടപടിക്ക് ശിപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു റിപ്പോര്‍ട്ട്. പണം ഔദ്യോഗിക വസതിയില്‍ സൂക്ഷിച്ചതിനു തെളിവുണ്ടെന്നും വര്‍മയോ വര്‍മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരോ അറിയാതെ വസതിയില്‍ പണം സൂക്ഷിക്കാന്‍ ആകില്ലെന്നുമായിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തല്‍.

നിലവില്‍ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയിലെ ജഡ്ജിയാണ് വര്‍മ. പണം കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിനു പിന്നാലെ ചുമതല നല്‍കാതെ അലഹബാദിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റുകയായിരുന്നു. യശ്വന്ത് വര്‍മയ്ക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടി വേണമെന്ന് ചില ജഡ്ജിമാര്‍ നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. യശ്വന്ത് വര്‍മയുടെ വീട്ടില്‍ തീപ്പിടുത്തം ഉണ്ടായപ്പോള്‍ എത്തിയ അഗ്‌നിരക്ഷാസേനയാണ് കണക്കില്‍പ്പെടാത്ത പണം കണ്ടെത്തിയത്

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

പന്നിക്കെണിയില്‍ നിന്നും ഷോക്കേറ്റ് വീട്ടമ്മ മരിച്ച കേസ്; രണ്ട് പേര്‍ കൂടി അറസ്റ്റില്‍

National

കര്‍ണാടകയില്‍ കാട്ടാനക്കൊപ്പം സെല്‍ഫി എടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച സഞ്ചാരിക്ക് 25,000 രൂപ പിഴ ചുമത്തി

Kerala

വടകരയില്‍ റോഡരികില്‍ മെത്തഫിറ്റമിന്‍; ബൈക്ക് യാത്രികന്‍ പൊതി എറിഞ്ഞ് ഫോണില്‍ ഫോട്ടോ എടുത്തു പോയതായി നാട്ടുകാര്‍

Kerala

എം വി ഗോവിന്ദന്‍ ഗോവിന്ദച്ചാമിയെ പോലെ പെരുമാറരുത്; എം വി ഗോവിന്ദനെതിരെ അതിരൂക്ഷ വിമര്‍ശവുമായി സീറോ മലബാര്‍ കത്തോലിക്കാ സഭ

Kerala

വടക്ക്-കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മര്‍കസ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഊന്നല്‍; പ്രതിനിധി സംഘം യാത്ര തിരിച്ചു

Kerala

തലശ്ശേരിയില്‍ കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹം സഹോദരിമാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രമോദിന്റേതെന്ന് സ്ഥിരീകരണം

Kerala

ഭര്‍ത്താവിനൊപ്പം റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുന്നതിനിടെ കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസ് ഇടിച്ചു; 62കാരിക്കു ദാരുണാന്ത്യം