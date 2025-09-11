Connect with us

Kerala

ഇടുക്കിയില്‍ കാണാതായ വയോധികനെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി; മൃതദേഹം നേരിട്ട് കണ്ടയാള്‍ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു

കഴിഞ്ഞ മാസം 31 മുതലാണ് വയോധികനെ കാണാതായത്.

Published

Sep 11, 2025 12:35 pm |

Last Updated

Sep 11, 2025 12:35 pm

ഇടുക്കി| ഇടുക്കി പണിക്കന്‍കുടിയില്‍ കാണാതായ വയോധികനെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. മൃതദേഹം കണ്ടയാള്‍ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു. പണിക്കന്‍കുടി സ്വദേശി പൊട്ടനാനിക്കല്‍ തങ്ക(62)നെയാണ് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ മാസം 31 മുതലാണ് വയോധികനെ കാണാതായത്.

തങ്കനെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ട പണിക്കന്‍കുടി സ്വദേശി ജോര്‍ളി ആണ് കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചത്. മൃതദേഹം കണ്ട് കുഴഞ്ഞുവീണ ജോര്‍ളിയെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും  രക്ഷിക്കാനായില്ല. വയോധികന്റെ മൃതദേഹം തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തില്‍ പോലീസ് തുടര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചു. ഇന്‍ക്വസ്റ്റ് നടപടികള്‍ക്കുശേഷം പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടത്തിനായി കൊണ്ടുപോകും.

 

