Connect with us

Kasargod

ദേശീയപാത നിര്‍മാണപ്രവൃത്തികള്‍ക്കിടെ ക്രെയിന്‍ പൊട്ടിവീണ് രണ്ട് തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു

കാസർഗോഡ് മൊഗ്രാലിൽ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചക്കാണ് സംഭവം

Published

Sep 11, 2025 2:36 pm |

Last Updated

Sep 11, 2025 2:36 pm

കാസര്‍കോട് | ദേശീയപാത 66ൽ നിര്‍മാണപ്രവൃത്തികള്‍ക്കിടെ ക്രെയിന്‍ പൊട്ടിവീണ് രണ്ട് തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു. കാസർഗോഡ് മൊഗ്രാലിൽ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചക്കാണ് സംഭവം. വടകര സ്വദേശി അക്ഷയ്(30), അശ്വിൻ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

ഊരാളുങ്കല്‍ ലേബര്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട് സൊസൈറ്റിയിലെ ജീവനക്കാരാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. ദേശീയപാതയിൽ ലൈറ്റുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനിടെ ക്രെയിൽ പൊട്ടി വീഴുകയായിരുന്നു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ദേശീയപാതാ നിർമാണം: ചില മേഖലകളിൽ സ്തംഭനമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി; പ്രവൃത്തി വേഗം പൂർത്തിയാക്കാൻ നിർദേശം

Kerala

മരണത്തിലെ ദുരൂഹത: കോഴിക്കോട്ട് മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് പരിശോധന

National

ബില്ലുകൾക്ക് അനുമതി നൽകാൻ ഗവർണർമാർക്ക് സമയപരിധിയോ? രാഷ്ട്രപതിയുടെ റഫറൻസ് സുപ്രീം കോടതി വിധി പറയാൻ മാറ്റി

Kerala

അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ ബിസിനസ് കേന്ദ്രമല്ല; ഏകീകൃത സർക്കാർ നിരക്കിനെതിരായ ഹരജി തള്ളി ഹൈക്കോടതി

Kerala

ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്താം; ഉപാധികളുമായി ഹൈക്കോടതി

Kasargod

ദേശീയപാത നിര്‍മാണപ്രവൃത്തികള്‍ക്കിടെ ക്രെയിന്‍ പൊട്ടിവീണ് രണ്ട് തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു

Kerala

ഐസകിൻ്റെ തുടിക്കുന്ന ഹൃദയം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കൊച്ചിയിലെത്തിച്ചു