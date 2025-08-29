Connect with us

എം ജി സര്‍വകലാശാല പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റിവച്ചു

പുതിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും

Aug 29, 2025 5:20 pm |

Aug 29, 2025 5:20 pm

കോട്ടയം | മഹാത്മാഗാന്ധി സര്‍വകലാശാല സെപ്തംബര്‍ ഒന്നിന് നടത്താനിരുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റിവെച്ചു. പുതിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും.

