Kozhikode
ചീനടത്ത് മഖാം ഉറൂസ് നാളെ സമാപിക്കും
സമാപന സമ്മേളനത്തില് ഇന്ത്യന് ഗ്രാന്ഡ് മുഫ്തി കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കര് മുസ്ലിയാര് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തും.
കോഴിക്കോട് | പുതിയങ്ങാടി ചീനടത്ത് മഖാം ഉറൂസ് നേര്ച്ച നാളെ (ആഗസ്റ്റ് 15, വെള്ളി) സമാപിക്കും. വൈകിട്ട് ഏഴിന് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനത്തില് ഇന്ത്യന് ഗ്രാന്ഡ് മുഫ്തി കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കര് മുസ്ലിയാര് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തും. സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ബാഫഖി അധ്യക്ഷത വഹിക്കും.
കേരള ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ചെയര്മാന് ഹുസൈന് സഖാഫി ചുള്ളിക്കോട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഹാഫിള് അബൂബക്കര് സഖാഫി ഉത്ബോധനം നടത്തും. സയ്യിദ് ജമലുല്ലൈലി പ്രാര്ഥനക്ക് നേതൃത്വം നല്കും.
ഹാഫിള് ഉസ്മാന് അലി സഖാഫി, താജുദ്ദീന് സഖാഫി, ബശീര് മുസ്ലിയാര്, അബ്ദുല് ഗഫൂര് ഹാജി, ഉസ്മാന് കോയ ഹാജി, റാഫി നടക്കാവ്, എന് ബശീര്, ടി എം സൈദു ഹാജി സംബന്ധിക്കും.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
മലപ്പുറം നന്നമ്പ്രയില് കാര് യാത്രക്കാരെ ആക്രമിച്ച് രണ്ടുകോടി കവര്ന്നു
Alappuzha
മാതാപിതാക്കളെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി; മകന് കസ്റ്റഡിയില്
Ongoing News
ഇന്ത്യയുടെ ഇതിഹാസ ഹോക്കി താരം ഡോ. വീസ് പെയ്സ് വിടവാങ്ങി
Kerala
രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അഖണ്ഡത കാത്തുസൂക്ഷിക്കാന് ഒന്നിക്കാം: കാന്തപുരം
Kerala
ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷന്: ബി രാകേഷ് പ്രസിഡന്റ്, ലിസ്റ്റിന് സ്റ്റീഫന് സെക്രട്ടറി
National
രാഷ്ട്രപതിയുടെ സൈനിക മെഡലുകള് പ്രഖ്യാപിച്ചു; ബഹുമതി ലഭിക്കുക 127 സൈനികര്ക്ക്
Kerala