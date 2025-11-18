Malappuram
മലപ്പുറം | മഅദിന് അക്കാദമിക്ക് കീഴില് വ്യാഴാഴ്ച സ്വലാത്ത് നഗറില് സ്വലാത്ത് ആത്മീയ സംഗമവും ശൈഖ് രിഫാഈ (റ) ആണ്ട് നേര്ച്ചയും നടക്കും. വൈകുന്നേരം 6 ന് ആരംഭിക്കുന്ന പരിപാടി സമസ്ത ഉപാധ്യക്ഷന് സയ്യിദ് അലി ബാഫഖി തങ്ങള് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. മഅ്ദിന് ചെയര്മാന് സയ്യിദ് ഇബ്റാഹീമുല് ഖലീല് അല് ബുഖാരി നേതൃത്വം നല്കും.
സ്വലാത്തുന്നാരിയ്യ, മുള്രിയ്യ, ഹദ്ദാദ്, ഖുര്ആന് പാരായണം, തഹ്ലീല്, പ്രാര്ഥന എന്നിവ നടക്കും. പരിപാടിക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന വിശ്വാസികള്ക്ക് അന്നദാനവും ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്ത്രീകള്ക്ക് പ്രത്യേകം സൗകര്യങ്ങളുണ്ടാകും.
പരിപാടിയില് സയ്യിദ് ശിഹാബുദ്ധീന് അല് ബുഖാരി കടലുണ്ടി, സയ്യിദ് ഹബീബ് തുറാബ് തലപ്പാറ, സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഫാറൂഖ് ജമലുല്ലൈലി, സയ്യിദ് ശഫീഖ് അല് ബുഖാരി കരുവന്തിരുത്തി, സയ്യിദ് ഖാസിം സ്വാലിഹ് ഐദ്രൂസി, സയ്യിദ് അഹ്മദ് കബീര് അല് ബുഖാരി, സയ്യിദ് നിയാസ് അല് ബുഖാരി, സയ്യിദ് മിന്ഹാജ് ശിഹാബ് തങ്ങള് പാണക്കാട്, സമസ്ത ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇബ്റാഹീം ബാഖവി മേല്മുറി, അബ്ദുല് ജലീല് സഖാഫി കടലുണ്ടി, അബൂബക്കര് സഖാഫി കുട്ടശ്ശേരി, സുലൈമാന് ഫൈസി കിഴിശ്ശേരി, അബൂബക്കര് സഖാഫി അരീക്കോട് എന്നിവര് സംബന്ധിക്കും.