Kerala
സെക്രട്ടറിയേറ്റിന് മുന്നില് മണ്ണ് തിന്ന് എല്പി സ്കൂള് റാങ്ക് പട്ടികയിലുള്ളവരുടെ പ്രതിഷേധം; നിയമനം നടക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപണം
റാങ്ക് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഒരു വര്ഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും നിയമനം നടക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഉദ്യോഗാര്ഥികള് സമരവുമായി വീണ്ടും രംഗത്തെത്തിയത്.
തിരുവനന്തപുരം| സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നില് മണ്ണ് തിന്ന് എല്പി സ്കൂള് ടീച്ചര് റാങ്ക് പട്ടികയിലുള്ളവരുടെ പ്രതിഷേധം. നിയമനം നടക്കാത്തതിലാണ് ഉദ്യോഗാര്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധം. ഇന്ന് രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് ഉദ്യോഗാര്ഥികള് പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയത്. റാങ്ക് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഒരു വര്ഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും നിയമനം നടക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഉദ്യോഗാര്ഥികള് സമരവുമായി വീണ്ടും രംഗത്തെത്തിയത്. ഇടത് സര്ക്കാറിന്റെ അവസാന കാലത്തും ഉദ്യോഗാര്ഥികള് പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു.
2025 മെയ് 31ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റാങ്ക് പട്ടികയില് നിന്നും നാമമാത്രമാണ് നിയമനം നടന്നതെന്നാണ് ഉദ്യോഗാര്ഥികളുടെ പരാതി. പല ജില്ലകളില് ഇതുവരെ ഒന്നാം റാങ്കുകാര്ക്ക് പോലും നിയമനം ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളതെന്നും ഉദ്യോഗാര്ഥികള് പറയുന്നു. അധ്യാപക-വിദ്യാര്ഥി അനുപാതം കുറയ്ക്കണമെന്നും ഡിവിഷന് ഫാള് നേരിടുന്ന അധ്യാപകരെ പ്രധാനാധ്യാപക ഒഴിവുകളിലേക്ക് പുനര്വിന്യസിച്ച്, വിരമിക്കല് ഒഴിവുകള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്ത് നിയമനം അടിയന്തരമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്നും ഉദ്യോഗാര്ഥികള് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
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LP school teacher rank list candidates staged a unique protest by eating soil in front of the Secretariat. The candidates are protesting against the delayed recruitment process despite the rank list being published a year ago. They demand immediate appointment by reporting vacant posts.