Kerala
നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസില് പള്സര് സുനിക്ക് തിരിച്ചടി; ശിക്ഷ മരവിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹരജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി
20 വര്ഷം തടവിനാണ് പള്സര് സുനിയെ വിചാരണ കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്.
കൊച്ചി|നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസില് മുഖ്യപ്രതി പള്സര് സുനിയ്ക്ക് തിരിച്ചടി. ശിക്ഷ മരവിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പള്സര് സുനിയുടെ ഹരജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി. അപ്പീലില് തീരുമാനം വരുന്നതുവരെ ശിക്ഷ മരവിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് കോടതി തള്ളിയത്. 20 വര്ഷം തടവിനാണ് പള്സര് സുനിയെ വിചാരണ കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്. ശിക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പള്സര് സുനി നല്കിയ അപ്പീല് ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.
ഹീനമായ കുറ്റകൃത്യമാണ് നടന്നതെന്നും ഒന്നാം പ്രതി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് വിചാരണ കോടതി കണ്ടെത്തിയെന്നും നടി കോടതിയില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ചാല് കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ഗൗരവം കുറച്ചു കാണുന്നുവെന്ന് കരുതപ്പെടുമെന്നും നടി വാദിച്ചു. പ്രതികളുടെ ശിക്ഷ മരവിപ്പിക്കരുതെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷന് കോടതിയില് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ശിക്ഷ വര്ധിപ്പിക്കണമെന്ന അപ്പീല്, കോടതി പരിഗണനയിലാണ്. ഇരു കൂട്ടരുടേയും വാദം കേട്ട ശേഷമാണ് കോടതി ശിക്ഷ മരവിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹരജി തള്ളിയത്.
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The Kerala High Court has rejected the plea filed by Pulsar Suni seeking to suspend his 20-year prison sentence. The prosecution and the victim strongly opposed the petition highlighting the heinous nature of the crime. The main appeal seeking to overturn the trial court verdict remains under consideration.